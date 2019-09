Sécurité: le rugby retrouve sa place en milieu scolaire en Nouvelle-Écosse

Le rugby a de nouveau été approuvé en milieu scolaire en Nouvelle-Écosse, après une courte interdiction imposée le printemps dernier pour des raisons de sécurité.

Stephen Gallant, directeur général de la Nova Scotia School Athletic Federation, a déclaré que le conseil d’administration avait décidé vendredi de réintégrer le rugby avec quelques modifications visant à rendre le sport plus sûr. M. Gallant a précisé que la fédération avait travaillé avec Rugby Nova Scotia cet été pour mettre en oeuvre des changements qui impliqueraient que tous les joueurs assistent à un séminaire sur la sécurité avant de se rendre sur le terrain.

Parmi les autres changements, on note la présence obligatoire d’un professionnel de la santé près du terrain pendant les matchs, la diminution du nombre de matchs _ qui passeront de 16 à 12 _ et l’admissibilité au jeu offerte à partir de la 10e année seulement. La fédération avait brusquement annulé la saison de rugby en avril, ce qui avait suscité une vive résistance de la part des joueurs, des responsables du sport et des médecins, qui ont remis en question les données d’assurances utilisées pour justifier la décision.

Les joueurs avaient finalement pu recommencer à jouer en mai après l’intervention du ministre de l’Éducation, Zach Churchill, mais le sport avait été administré par Rugby Nova Scotia pour le reste de la saison scolaire.

