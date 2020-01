Premier cas probable de maladie pulmonaire liée au vapotage à T. N. L.

Les responsables de la santé publique à Terre-Neuve-et-Labrador signalent le premier cas probable de maladie pulmonaire liée au vapotage dans cette province.

Le médecin-chef de la province a confirmé vendredi qu’une personne était tombée malade à la fin de 2019 après avoir vapoté un produit à base de cannabis _ qui n’était plus disponible pour analyse toxicologique. Cette personne a été hospitalisée mais s’est depuis rétablie. La province n’a pas communiqué de détails supplémentaires, invoquant la confidentialité du dossier médical.

Avant ce cas probable, les autorités fédérales de la santé avaient recensé 16 cas confirmés ou probables de maladies pulmonaires associées au vapotage au Canada. Ces cas étaient liés à des produits à base de cannabis et à la nicotine, à des produits simplement aromatisés et à d’autres qui combinent la nicotine, le cannabis et d’autres substances.

« Je suis préoccupé par l’augmentation du vapotage à Terre-Neuve-et-Labrador et sa popularité auprès des jeunes », a déclaré le ministre provincial de la Santé, John Haggie, dans un communiqué.