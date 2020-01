Coronavirus: cinq personnes de retour de Chine sont sous surveillance au Québec

Il y a cinq personnes qui sont présentement sous surveillance dans les hôpitaux du Québec, en lien avec le coronavirus qui sème l’inquiétude en Chine.

Pour l’instant, rien n’indique que ces personnes ont effectivement contracté le virus potentiellement mortel, mais elles reviennent de Chine et ont des symptômes de maladies respiratoires qui méritent de ne rien laisser au hasard. Elles sont présentement sous observation dans des hôpitaux de Montréal et Québec. Au total, au cours des derniers jours, six voyageurs en provenance de Chine ont fait l’objet d’un examen des autorités médicales. Une d’elles a déjà obtenu son congé, mercredi, les tests étant négatifs. Ces informations ont été fournies mercredi par le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, en conférence de presse. Ce dernier a cherché à se faire rassurant, en affirmant que tout était en place dans le réseau de la santé pour intervenir rapidement si jamais un cas de coronavirus était détecté au Québec. Des instructions ont été données pour détecter d’éventuels cas-problèmes dans les aéroports et dans les salles d’urgence des hôpitaux. Les principaux symptômes sont la fièvre, la toux et des difficultés respiratoires.

Dans la région de Wuhan, en Chine, la propagation du nouveau virus a rendu malade des centaines de personnes et fait 17 morts jusqu’à maintenant. L’intervention de M. Arruda est survenue alors qu’à Genève l’Organisation mondiale de la santé (OMS) doit déterminer si l’éclosion doit être considérée comme une « urgence de santé publique de portée internationale ». Quoi qu’il en soit, le Québec est déjà en état d’alerte. « Nous agissons exactement comme si c’était une urgence internationale », a observé M. Arruda, compte tenu que régulièrement des voyageurs reviennent de Chine et « pourraient avoir la maladie ». « On préfère pécher par excès que de laisser un cas se promener dans la communauté », a-t-il commenté. En termes de niveau de risque au Québec, M. Arruda a qualifié la situation actuelle de « surveillance importante » et non de contexte « épidémique ». À l’heure actuelle, rien ne justifie de recommander aux Québécois de ne pas se rendre en Chine, a-t-il dit. Cependant, les voyageurs qui se préparent à y aller devraient faire preuve de prudence, éviter les marchés d’oiseaux, les marchés de poisson et les contacts avec les animaux dans les marchés.

