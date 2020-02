Mesure de la pression artérielle à la maison: attention aux erreurs!

Des milliers de personnes mesurent leur pression artérielle chaque jour à la maison, mais différents facteurs peuvent faire fluctuer les résultats de 10%, prévient un document récemment mis en ligne par l’université Harvard.

La différence pourra être suffisante pour camoufler une hypertension, inciter le médecin à prescrire une médication inutile ou encore l’amener à modifier sans raison le traitement en place, ajoute le document. « On donne des conseils aux patients, mais quand ils arrivent à la maison, ils ont oublié presque 50 pour cent de ce qu’on a dit, a expliqué Cynthia Jennings, qui est infirmière à l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa. On doit souvent répéter les consignes parce que les (patients) ne pensent pas que c’est important. Ce qu’ils font à la maison n’est pas nécessairement ce qu’on a dit. »

Il est important de ne pas fumer et de ne pas consommer de caféine au moins 30 minutes avant le test. On recommande aussi quelques minutes de calme avant la lecture, en plus de ne pas parler ou bouger pendant le test. « Si la pression est élevée le matin, je pose des questions à mes patients et souvent on me répond qu’ils avaient un rendez-vous et ils faisaient autre chose donc ils ont mesuré leur pression rapidement pour sortir de la maison, a dit Mme Jennings. Alors je leur demande de la reprendre après quelques minutes de repos. »

Plusieurs petits détails peuvent faire une grande différence. Le brassard devrait ainsi être positionné au-dessus du coude, se trouver au niveau du coeur et être assez serré pour qu’on puisse glisser un seul doigt dessous. Le brassard devrait aussi être placé sur la peau et non sur un chandail. Le tube devrait être orienté vers le pouce, tandis que le coude devrait reposer sur une surface stable, comme une table ou une chaise. Les deux pieds devraient quant à eux reposer sur le sol. « Il y a des patients (qui mesurent leur pression) debout, ou avec le bras qui pend sur le côté, dans leur lit », a déploré Mme Jennings.

Le choix du bras n’est pas important, tant qu’on utilise toujours le même pour faire le test. Les gens auront naturellement tendance à installer le brassard sur le bras opposé à leur main dominante. Le meilleur moment de la journée pour réaliser le test, enfin, est celui recommandé par le médecin ou l’infirmière.

