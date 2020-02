Coronavirus: les croisiéristes canadiens du Diamond Princess de retour au pays

Les Canadiens en santé qui se trouvaient au Japon à bord du navire de croisière Diamond Princess sont rentrés au Canada dans la nuit de vendredi après avoir passé des semaines de quarantaine.

L’avion nolisé pour les rapatrier au Canada s’est posé peu après 2h00 à la Base des Forces armées canadiennes de Trenton, dans le sud de l’Ontario. Les passagers subiront un examen médical plus approfondi avant d’être assujettis à une autre quarantaine de deux semaines à Cornwall. Plus de 630 occupants du Diamond Princess, dont 47 Canadiens, ont été infectés par le coronavirus, le COVID-19. Ces Canadiens malades ont dû rester au Japon pour recevoir des traitements médicaux. La Croix-Rouge canadienne a annoncé jeudi que quatre travailleurs humanitaires seraient envoyés au Japon pour leur porter assistance. Ils assureront que ces Canadiens obtiennent rapidement les renseignements et l’aide dont ils ont besoin pendant leur hospitalisation au Japon, dans les deux langues officielles.

La ministre fédérale de la Santé, Patty Hajdu, a indiqué jeudi que les personnes qui ne sont pas porteuses du virus et qui ne présentent aucun symptôme pourraient être autorisées à quitter la quarantaine plus tôt. La décision sera prise au cas par cas par l’administratrice en chef de la santé publique du Canada. Le navire Diamond Princess, amarré à Yokohama, a été le lieu de la plus importante éclosion du virus à l’extérieur de la Chine continentale. Les quelque 200 évacués canadiens et leurs proches placés en quarantaine à la base de Trenton après avoir été évacués de Wuhan, en Chine, n’ont pas présenté de symptômes du COVID-19.

Crédit photo: Wikipédia.