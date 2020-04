Bien des médecins canadiens se disent anxieux à cause du manque de protection

Un grand nombre de médecins canadiens se disent anxieux à propos de la pandémie de COVID-19 et ils le seraient moins s’il y avait une plus grande disponibilité d’équipement de protection individuelle et plus de dépistage.

Un sondage mené en début de semaine dernière par l’Association médicale canadienne (AMC) précise que près de 90 % des quelque 2500 médecins y ayant répondu ont affirmé que s’il y avait plus d’équipements de protection, ils seraient moins anxieux et 84 % ont dit qu’un dépistage plus important les rassurerait.

L’AMC demande donc une plus grande transparence sur la distribution d’équipements de protection aux fournisseurs de soins et réclame des mesures urgentes pour augmenter le dépistage dans la population. Le président de l’AMC, le Dr Sandy Buchman, reconnaît que les gouvernements travaillent avec acharnement pour augmenter la disponibilité des équipements de protection, mais il constate néanmoins que les médecins sont toujours très inquiets quant à leur capacité d’offrir des soins en toute sécurité.

Près du tiers des répondants exerçant en milieu communautaire ont indiqué que leurs stocks d’équipements essentiels allaient être épuisés dans les deux jours, ou l’étaient déjà pour les visières (36 , les blouses (32 . En ce qui concerne l’approvisionnement en équipements de protection observé dans les dernières semaines, 29 % ont dit qu’il s’est amélioré et 29 % ont affirmé qu’au contraire, il a empiré. De plus, 42 % n’ont constaté aucun changement. D’autre part, 54 % des répondants ont dit qu’une plus grande disponibilité des médicaments pour les patients pourrait diminuer leur anxiété par rapport à la pandémie.

