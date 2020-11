Un premier cas de la COVID-19 confirmé au Nunavut

L’administrateur en chef de la santé publique du Nunavut a confirmé le premier cas de COVID-19 dans le territoire.

Michael Patterson dit dans un communiqué de presse que le cas confirmé se trouve dans la communauté de Sanikiluaq, où vivent environ 850 personnes. Le Dr Patterson dit que son département a commencé la recherche des contacts de la personne infectée et qu’une équipe d’intervention rapide a été envoyée dans la communauté. M. Patterson ajoute que pour contenir une propagation potentielle, tous les résidants de Sanikiluaq devraient rester à la maison et limiter leurs contacts avec les autres, y compris les membres de leur famille qui ne vivent pas dans la même résidence.

Le communiqué indique que l’individu est isolé avec sa famille et que tous se portent bien. Tous les déplacements à destination et en provenance de Sanikiluaq sont limités, à l’exception des expéditions de fret et des déplacements d’urgence. Les épiceries fonctionneront avec des heures réduites et les clients seront tenus de porter des masques.

