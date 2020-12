Premiers pays vaccinés: les Canadiens peu inquiets de la position du Canada (sondage)

Un nouveau sondage laisse croire que la plupart des Canadiens ne s’inquiètent pas vraiment du fait que des citoyens d’autres pays pourraient être vaccinés contre la COVID-19 avant eux.

Trente-sept pour cent des répondants à une enquête menée par Léger et l’Association d’études canadiennes se disent très préoccupés par le fait que le Canada pourrait ne pas recevoir de doses d’un nouveau vaccin aussi tôt que les États-Unis. « Ce n’est pas forcément faible, mais je pense que la plupart des experts se seraient attendus à ce que ce nombre soit beaucoup plus élevé », a déclaré le vice-président exécutif de Léger, Christian Bourque. Sur l’autre versant, 48% des personnes interrogées disent qu’elles ne sont pas préoccupées par le fait de se faire vacciner ou non en premier et 10% disent qu’elles s’en moquent ou n’envisagent pas de se faire vacciner de toute façon. Obtenir un vaccin avant les autres pays ne semble pas être « un enjeu majeur (pour le gouvernement libéral), ce qui est contraire à ce que l’on aurait pu penser (…) quand le premier ministre a en fait dit que nous ne serions pas les premiers à recevoir des doses », a affirmé M. Bourque.

Le degré de préoccupation concernant la position de tête pour obtenir un vaccin contre la COVID-19 varie selon les partis, 45% des gens s’identifiant comme partisan conservateur se disant très préoccupés par le fait que le Canada pourrait ne pas recevoir de doses d’un nouveau vaccin en même temps que d’autres pays. Seuls 38% des partisans libéraux se disent inquiets à cet égard. « Les électeurs conservateurs ont le taux le plus élevé de personnes qui se disent très préoccupées de ne pas recevoir (un vaccin) en premier », a indiqué M. Bourque. « C’est probablement simplement parce qu’ils ont tendance à avoir une opinion ou une perspective négative sur le gouvernement Trudeau. » En outre, avec la probabilité que divers vaccins deviennent accessibles au fil du temps, seuls 28% des répondants ont déclaré qu’ils prendraient le premier vaccin qu’ils pourraient obtenir, tandis que 45% ont déclaré qu’ils attendraient que d’autres vaccins soient disponibles.

Quarante et un pour cent des répondants disent qu’ils veulent que le vaccin soit obligatoire pour tous les Canadiens, et 55 pour cent disent qu’il devrait être administré sur une base volontaire. Mais le sondage laisse croire que la grande majorité des Canadiens souhaitent que les personnes entrant au Canada soient vaccinées contre la COVID-19, avec 83% des répondants affirmant que les vaccins devraient être obligatoires dans ces cas. En outre, près des deux tiers des personnes interrogées ont déclaré que les employeurs devraient être en mesure d’exiger que les travailleurs soient vaccinés. Le sondage indique que 65% des Canadiens ont l’intention de se faire vacciner lorsqu’un vaccin contre la COVID-19 sera approuvé par Santé Canada et disponible gratuitement, tandis que 17% disent ne pas avoir l’intention de le faire. « Cette proportion était un peu plus élevée, plus près de 70. » « Il semble vraiment que les deux tiers d’entre nous sont en quelque sorte investis dans cette idée de se faire vacciner lorsqu’il sera disponible. »

Le sondage a été mené du 26 au 29 novembre auprès de 1516 adultes canadiens dans un panel en ligne. On ne peut pas lui attribuer de marge d’erreur, car les sondages sur internet ne sont pas considérés comme des échantillons aléatoires.

