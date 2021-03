Moderna amorce les essais cliniques pédiatriques pour le vaccin contre la COVID-19

Moderna a annoncé mardi que les premiers participants aux essais cliniques pédiatriques de phase 2 et 3 de son vaccin contre la COVID-19 ont reçu leur première dose.

Les essais visent à déterminer l’efficacité du vaccin chez les enfants âgés de 6 mois à moins de 12 ans. Cette phase des essais prévoit recruter 6750 participants de moins de 12 ans au Canada et aux États-Unis. Dans la première partie des essais, chaque participant âgé de deux à moins de 12 ans pourrait recevoir une de deux doses (50 μg or 100 μg), tandis que ceux âgés de 6 mois à moins de 2 ans pourraient recevoir une dose de 25 μg, 50 μg ou 100 μg.

Une analyse intérimaire permettra ensuite de décider quelle dose sera utilisée dans la deuxième partie des essais, contrôlée par placebo. Les participants seront suivis pendant 12 mois après avoir reçu la deuxième dose. « Nous sommes heureux de commencer la Phase 2/3 de l’essai (…) sur des enfants en santé aux États-Unis et au Canada », a déclaré le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, par communiqué.

« Nous sommes encouragés par la première analyse de la Phase 3 (de l’étude) chez les adultes de 18 ans et plus, et cette étude pédiatrique nous permettra de déterminer la sûreté et l’immunogénicité de notre candidat vaccin contre la COVID-19 dans cette importante population plus jeune. »

