Les stades de baseball ont distribué 1 million de doses de vaccin contre la COVID-19

Plus d’un million de doses de vaccin contre la COVID-19 ont été distribuées dans les stades des Ligues majeures de baseball, et l’Oakland Coliseum ainsi que le Marlins Park prévoient continuer de le faire même après la première journée du calendrier régulier.

Les 11 stades qui ont été convertis en sites de vaccination de masse pendant la saison morte ont surpassé le seuil du million de doses distribuées, a indiqué le Baseball majeur vendredi. La saison régulière doit commencer jeudi prochain. Le Dodger Stadium, le Yankee Stadium, le Citi Field et le PNC Park continueront d’offrir des doses après la première journée du calendrier régulier, ce qui ne sera pas le cas pour Minute Maid Park et le Petco Park. Les Rockies du Colorado tentent présentement de déterminer si le Coors Field pourra continuer de le faire.

Le Fenway Park et le Globe Life Field ont aussi été utilisés pour la vaccination de masse. Plus tôt cette semaine, le Baseball majeur s’est joint aux autres circuits majeurs nord-américains pour promouvoir une nouvelle campagne _ « It’s Up To You » _, dans laquelle les joueurs étoiles des Angels de Los Angeles Mike Trout et des Mets de New York Pete Alonso encouragent les partisans à se renseigner sur la campagne de vaccination contre le coronavirus.

Crédit photo: Archives.