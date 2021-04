« Gueule de bois vaccinale »: pourquoi certaines personnes ont des effets secondaires?

Lorsque Craig Silliphant faisait la queue pour se faire vacciner contre la COVID-19, il était conscient que la dose qui lui serait injectée dans le bras pouvait lui laisser des effets secondaires.

Le chroniqueur culturel de 46 ans a raconté qu’il s’était auto-infligé des gueules de bois légendaires au cours de sa vie. Ainsi, la possibilité d’une « gueule de bois vaccinale » en échange d’une dose qui le protégerait, lui et sa famille, était un choix facile. Il a raconté, en riant, qu’il aimait croire que « tous les excès d’alcool » qu’il a fait dans sa vie l’avaient aidé à se préparer aux possibles effets secondaires indésirables du vaccin. Le jour après avoir reçu le vaccin Oxford-AstraZeneca, il avait mal au bras, mais peu de temps après, il se sentait très bien. Cependant, deux amis qui ont reçu le même vaccin au même moment ont développé des symptômes pseudogrippaux pendant environ 24 heures, a-t-il expliqué. Alors que de plus en plus de Canadiens se font vacciner chaque jour, certains signalent une gamme d’effets secondaires.

Certaines personnes ont un peu de douleur et de gonflement dans la zone où elles ont reçu le vaccin. Mais un plus petit nombre peut également ressentir de la fatigue, des maux de tête, des douleurs musculaires, des frissons, de la fièvre ou des nausées. Ces symptômes ont maintenant le titre informel de « gueule de bois vaccinale ». Jason Kindrachuk, professeur adjoint au département de microbiologie médicale et des maladies infectieuses à l’Université du Manitoba, explique que les systèmes immunitaires sont complexes et très individualisés. « Il est difficile de prédire comment quelqu’un va réagir à quelque chose comme la vaccination », a-t-il mentionné. Les effets secondaires occasionnels sont courants après de nombreux vaccins et pas seulement ceux contre la COVID-19.

À travers les données démographiques, y compris le sexe et l’âge, il existe différentes réponses immunitaires basées sur des différences biologiques, a expliqué Jason Kindrachuk. Certaines personnes sont simplement plus susceptibles d’avoir une forte réponse à la stimulation de leur système immunitaire par un vaccin. Une étude publiée cette semaine dans The Lancet, une revue médicale, a révélé que 13,5% des personnes ont signalé des effets secondaires après une dose de Pfizer-BioNTech et 22% l’ont signalé après leur deuxième dose. L’étude a révélé qu’un plus grand nombre de personnes – 37,7% – ont signalé des effets secondaires après avoir reçu leur première dose d’AstraZeneca. Les maux de tête et la fatigue étaient plus fréquents chez les femmes et tous les effets secondaires étaient plus probables si les personnes avaient déjà été infectées par la COVID-19.

L’étude a également révélé que les personnes de moins de 55 ans étaient plus susceptibles d’avoir des effets secondaires. Le Dr Joseph Blondeau, chef du service de microbiologie clinique au Royal University Hospital de Saskatoon, est d’avis que c’est peut-être parce que les jeunes ont un système immunitaire plus robuste et plus rapide à réagir. Concernant les effets secondaires plus forts chez certaines personnes lors de leur deuxième dose, il a fourni cette explication: « Le corps réagit plus rapidement et de manière plus agressive parce qu’il reconnaît quelque chose qu’il a déjà vu et c’est ce que le corps est censé faire ». Joseph Blondeau lui-même se sentait plus fatigué et endolori que sa femme après la vaccination. Les deux sont allées en même temps et ont reçu le même vaccin.

« Cela ne veut pas dire que la réaction est bonne ou mauvaise, cela signifie simplement que nous sommes tous des individus et que nous ne répondons pas nécessairement de la même manière. » Et si une personne ne ressent pas d’effets secondaires après le vaccin, il précise que ce n’est pas le signe que le vaccin ne fonctionne pas. Le Dr Blondeau soupçonne que les gens peuvent également signaler plus d’effets secondaires qu’ils ne le feraient avec quelque chose comme le vaccin annuel contre la grippe, car il y a une sensibilisation intense aux vaccins contre la COVID-19 et que les gens savent qu’il est important d’aider le monde à retrouver un semblant de normalité.

Alors que certaines personnes peuvent ressentir des symptômes pendant quelques jours, Joseph Blondeau explique que les risques de la COVID-19 l’emportent de loin sur ces inconvénients. Craig Silliphant est d’accord et il a quelques conseils pour ceux qui s’inquiètent des effets secondaires. Il indique que vous pouvez trouver le bon côté d’une gueule de bois vaccinale en réfléchissant à la façon dont vous avez géré la douleur liée à l’alcool pendant vos années à l’université. « Faites-en une excuse pour commander une pizza et passer du temps sur le canapé à regarder Netflix toute la journée », a-t-il dit en riant.

Crédit photo: Archives.