Le vaccin contre la COVID-19 plus populaire que celui contre l’influenza chez les aînés

Les données de Santé Canada laissent entendre que les personnes âgées se font vacciner en plus grand nombre contre la COVID-19 que contre la grippe saisonnière.

Le docteur Howard Njoo, administrateur en chef adjoint de la santé publique du Canada, affirme que près de 90 % des aînés de plus de 80 ans ont maintenant reçu au moins une dose d’un des vaccins; chez les 70 ans et plus, ce chiffre est de 80 %. Or, l’enquête annuelle de Santé Canada sur la vaccination contre la grippe saisonnière révélait qu’environ 70 % des Canadiens de 65 ans et plus avaient été vaccinés l’automne dernier contre le virus de l’influenza.

À l’échelle nationale, près de 12 millions de Canadiens ont jusqu’ici reçu au moins leur première dose d’un des vaccins contre la COVID-19. Près d’un quart de million de doses sont maintenant injectées chaque jour au Canada. Le docteur Njoo croit que les impacts plus graves de la COVID-19 chez les personnes âgées ont pu en inciter plusieurs à se déplacer pour recevoir le vaccin. Il espère maintenant que cette expérience pourra encourager une vaccination accrue en général.

