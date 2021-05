Sondage au Canada: forte préférence pour les vaccins ARN de Pfizer et Moderna

Un sondage mené auprès de 1500 Canadiens démontre que parmi les trois vaccins contre la COVID-19 ayant jusqu’ici été utilisés au pays dans les diverses campagnes d’inoculation, deux ont clairement la faveur des répondants.

Le sondage Proof Strategies réalisé durant les trois premiers jours de mai précise que les deux vaccins de type ARN messager, ceux de Pfizer-BioNTech et de Moderna, avaient la confiance de plus de 80 % des répondants, comparativement à 45 % pour le vaccin d’Oxford-AstraZeneca et à 50 % pour le produit de Johnson & Johnson, qui a été approuvé par les autorités canadiennes mais qui n’a pas encore été utilisé. Les produits proposés par Oxford-AstraZeneca et Johnson & Johnson utilisent une technologie semblable; ils sont des vaccins à vecteur viral. Ils ont tous deux été liés à de très rares cas de thrombose. Jusqu’ici, 12 cas de thrombose ont été confirmés chez des personnes vaccinées au Canada avec le produit Oxford-AstraZeneca; trois d’entre elles sont mortes, au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Alberta.

Le président de Proof Strategies, Bruce MacLellan, est convaincu que la médiatisation des cas de même que les différents avis des organismes réglementaires ont miné la confiance des Canadiens pour les vaccins à vecteur viral. Le sondage a été réalisé une semaine après que le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) ait indiqué qu’il pouvait être préférable de se faire vacciner avec le Pfizer-BioNTech ou le Moderna plutôt qu’avec un vaccin à vecteur viral, comme l’Oxford-AstraZeneca ou le Johnson & Johnson. Le Comité a ajouté que dans certains cas, les Canadiens devraient peut-être attendre de se voir proposer un vaccin à ARN messager, selon les risques que pose la COVID-19 dans son milieu. Le sondage a toutefois relevé qu’en mai, 74 % des Canadiens faisaient confiance à la vaccination; cette proportion ne s’élevait qu’à 64 % en janvier.

La confiance à l’égard du vaccin augmente avec l’âge, selon ce qu’ont aussi constaté les sondeurs. Il demeure que parmi les jeunes répondants âgés de 25 ans ou moins, à peine 34 % ont confiance au vaccin d’Oxford-AstraZeneca. Aucune marge d’erreur n’a pu être attribuée au sondage Proof Strategies.

Crédit photo: Archives.