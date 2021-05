Le PDG de Pfizer racontera dans un livre l’impossible histoire du vaccin anti-COVID

Le grand patron de Pfizer pourra maintenant raconter l' »impossible » histoire du vaccin contre la COVID-19, un produit mis sur le marché en neuf mois plutôt qu’en quelques années.

« Moonshot: Inside Pfizer’s Nine-Month Race to Make the Impossible Possible » devrait sortir le 9 novembre prochain. « Je partage l’histoire de notre ‘vol vers la Lune’ à nous: les défis auxquels nous avons été confrontés, les leçons que nous avons tirées et les valeurs fondamentales qui nous ont permis de le réaliser, dans l’espoir que cela puisse inspirer et informer votre propre ‘vol vers la Lune’ à vous, quel qu’il soit », a indiqué dans un communiqué le chercheur de 59 ans. Les termes financiers de l’accord n’ont pas été révélés, mais le docteur Bourla compte faire don de tout profit à une oeuvre de bienfaisance.

Originaire de Grèce, descendant de survivants de l’Holocauste, le professeur Bourla a joint Pfizer en 1993 et en est devenu PDG 25 ans plus tard, en 2018. Pfizer est devenue en décembre dernier la première entreprise à voir un vaccin autorisé par l’agence américaine des médicaments pour lutter contre la COVID-19. Quelques jours plus tard, la FDA approuvait le vaccin Moderna, puis le Johnson & Johnson en février dernier. L’agence fédérale a approuvé lundi l’utilisation du vaccin Pfizer pour les 12-15 ans.

Crédit photo: flickr.com