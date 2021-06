La COVID contribue à la baisse de l’espérance de vie au pays

Statistique Canada affirme que la pandémie de COVID-19 a entraîné une baisse de l’espérance de vie au Canada en 2020.

L’agence fédérale estime que l’espérance de vie à travers le pays a diminué en moyenne de 0,41 an en 2020, précisant que les 15 651 décès causés par la COVID-19 ont contribué à cette baisse. Statistique Canada évalue que l’espérance de vie au Québec – où 8 226 décès sont liés à la COVID-19 en 2020 – a diminué de 0,84 an. Le Manitoba, où l’on estime que l’espérance de vie a diminué de 0,6 an, est la seule autre province à afficher une baisse supérieure à la moyenne canadienne. Selon Statistique Canada, l’âge moyen des personnes décédées de la COVID-19 en 2020 était de 83,8 ans.

En 2019, l’âge moyen au décès était de 76,5 ans. L’agence affirme que 2020 est la deuxième année au cours des deux dernières décennies au cours de laquelle l’espérance de vie a diminué au Canada. En 2017, il a diminué de 0,07 an, une baisse attribuée à l’épidémie d’opioïdes. Selon Statistique Canada, l’espérance de vie au pays a augmenté en moyenne de 0,13 an par an au cours de la dernière décennie. Cet article a été produit avec l’aide financière des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.

Crédit photo: Archives.