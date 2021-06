Un vaccin avant le match du Canadien? C’est possible près du Centre Bell à Montréal

Du hockey et un vaccin: les jeunes sont invités à recevoir leur première dose de vaccin contre la COVID-19 vendredi et dimanche avant les matches du Canadien au Centre Bell de Montréal.

La première de ces cliniques extérieures d’avant-match _ sans rendez-vous _ a été organisée mercredi soir près du Centre Bell avant la plus récente partie des séries éliminatoires opposant le Canadien de Montréal aux Golden Knights de Las Vegas. À cette occasion, 149 personnes ont retroussé leur manche pour recevoir leur première dose de vaccin. Cette façon originale de rejoindre les jeunes encore non vaccinés a été organisée par le CIUSSS du Centre-Sud de l’Île-de-Montréal et le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, en collaboration avec le Groupe CH, qui possède notamment le Canadien.

Vendredi et dimanche, 200 doses seront disponibles pour les partisans. En prime, ceux qui se feront inoculer vendredi recevront un hot-dog. La vaccination est offerte aux 12 ans et plus. Les jeunes de 12 et 13 ans doivent toutefois être accompagnés d’un parent. La clinique d’avant-match sans rendez-vous du Centre Bell sera ouverte vendredi et dimanche de 17h à 21h. Elle est située dans le corridor extérieur de la station de métro Lucien-L’Allier menant vers l’avenue des Canadiens-de-Montréal. Il ne faut pas confondre cette clinique extérieure avec celle qui a été installée à l’intérieur du Centre Bell, a précisé le CIUSSS du Centre-Sud de l’Île-de-Montréal.

