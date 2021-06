COVID-19: le variant Delta est le « dernier obstacle », selon la santé publique fédérale

La santé publique fédérale prévient que le variant Delta pourrait aggraver plus que l’on ne le croyait jusqu’ici une éventuelle quatrième vague de pandémie à l’automne ou l’hiver.

Faisant le point vendredi sur la pandémie, les responsables fédéraux de la santé publique se sont concentrés sur le comportement de la COVID-19 au cours de l’automne et de l’hiver. Les données montrent actuellement que le nombre de nouveaux cas et d’hospitalisations continue de baisser à travers tout le pays, alors que de plus en plus de Canadiens se font vacciner contre la COVID-19. Les provinces poursuivent donc leur déconfinement progressif en levant des restrictions de santé publique mises en place pour limiter les rassemblements et réduire la propagation du coronavirus. Ainsi, la Saskatchewan et l’Alberta prévoient toutes deux de supprimer en juillet la quasi-totalité de leurs mesures sanitaires, y compris le port du masque.

Les responsables fédéraux de la santé publique ont rappelé vendredi que le variant Delta constitue le « dernier obstacle » dans la lutte contre la pandémie au Canada. S’il devait s’installer tout au long de l’automne et de l’hiver, ce variant, plus contagieux, pourrait entraîner un dépassement de la capacité des hôpitaux. La modélisation du gouvernement fédéral était basée sur des hypothèses selon lesquelles cette souche du SRAS-CoV-2 est plus contagieuse que d’autres variants préoccupants et entraîne aussi une COVID-19 plus grave, si l’on se fie à ce qui s’est passé au Royaume-Uni. La docteure Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, affirme que le variant Delta est la souche la plus contagieuse observée à ce jour et que sa présence a augmenté au pays. Les données fédérales montrent que la plupart des cas liés au variant Delta se retrouvent chez ceux qui n’ont pas été vaccinés ou qui n’ont reçu qu’une seule dose.

