COVID: les Canadiens sont plus nombreux à croire que le pire de la pandémie n’est pas passé

Un nouveau sondage suggère que les Canadiens sont plus nombreux qu’il y a quelques semaines à croire que le pire de la pandémie de COVID-19 n’est pas passé alors que les inquiétudes grandissent au sujet d’une quatrième vague d’infections provoquée par la propagation du variant Delta hautement contagieux.

Cinquante-quatre pour cent des répondants à un sondage en ligne de Léger et de l’Association d’études canadiennes croient que le pire de la crise de la COVID-19 est déjà passé, comparativement à 63 pour cent qui le croyaient dans un sondage le mois dernier. Le vice-président exécutif de Léger, Christian Bourque, a déclaré qu’il y a une baisse de neuf pour cent des personnes qui croient que le pire est derrière nous et une augmentation de six pour cent de ceux qui disent que le pire est à venir. « Nous constatons un impact de toutes les discussions autour du variant Delta », a-t-il déclaré. » Cela fait peur à certains Canadiens. » Le sondage a également révélé que 73 % des Canadiens pensent que les gouvernements ne devraient pas lever toutes les restrictions sanitaires pour le moment. Christian Bourque a déclaré que ce nombre avait augmenté de trois points depuis qu’un autre sondage a posé la même question le mois dernier. Le sondage en ligne auprès de 1 534 Canadiens adultes a été réalisé les 30 juillet et 1er août.

On ne peut pas lui attribuer de marge d’erreur, car les sondages sur Internet ne sont pas considérés comme des échantillons aléatoires. La cheffe de la santé publique du Canada a averti la semaine dernière que le pays était au début d’une quatrième vague de COVID-19 qui pourrait entraîner une forte résurgence des cas si les restrictions de santé publique étaient levées avant que les taux de vaccination augmentent. « Cette trajectoire dépendra de la couverture croissante et complète de la vaccination et le calendrier et la vitesse des allègements « , a expliqué la Dre Tam vendredi alors qu’elle révélait une nouvelle modélisation de la progression de la COVID-19. » Bien qu’une certaine résurgence soit attendue à mesure que les restrictions sont assouplies, ce modèle mis à jour démontre que si nous maintenons les niveaux actuels de contacts à l’échelle de la population, nous nous attendrions à une augmentation modeste des cas « , a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, le nouveau coup de sonde a révélé qu’une majorité de Canadiens regardent régulièrement les Jeux olympiques qui se déroulent à Tokyo. Cinquante-deux pour cent des répondants ont déclaré suivre les compétitions et les performances des athlètes et 61 pour cent disent que les Jeux olympiques sont toujours pertinents. « Nous voulions le savoir parce que certaines personnes disaient: » Eh bien, à cause de COVID et à cause ? du coût des Jeux olympiques, est-il toujours pertinent d’avoir ces grandes compétitions internationales? « , a déclaré Christian Bourque. « Une majorité de personnes, six sur 10, disent : « Oui, ils sont toujours importants. » » Le sondage suggère également que 82 pour cent des Canadiens croient que les femmes athlètes devraient être en mesure de porter les vêtements qu’elles veulent lorsqu’elles font du sport.

Une controverse sur ce que certaines athlètes féminines peuvent et ne peuvent pas porter a commencé des semaines avant les Jeux olympiques lorsque l’équipe féminine de handball de plage de Norvège a été condamnée à une amende pour avoir porté des shorts au lieu de bas de bikini lors d’un match aux Championnats européens de handball de plage. La semaine dernière, l’équipe allemande de gymnastique féminine s’est mêlée du débat à l’occasion de sa première compétition aux Jeux olympiques de Tokyo en portant des combinaisons longues jusqu’aux chevilles. Les gymnastes ont déclaré que le choix des vêtements visait à contrer la sexualisation dans la gymnastique féminine.

Crédit photo: THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes.