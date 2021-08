Des foyers de soins inviteront les employés non vaccinés au pays à prendre un congé sans solde

Un groupe de grands exploitants canadiens de soins de longue durée exigera que tout le personnel soit entièrement vacciné contre la COVID-19 cet automne, et ceux qui ne le feront pas seront invités à prendre un congé sans solde.

Chartwell, qui détient plusieurs établissements au Québec, Extendicare, Responsive Group, Revera et Sienna Senior Living ont annoncé le plan dans une déclaration commune jeudi. Ils ont soutenu qu’une politique plus forte est nécessaire alors qu’une quatrième vague provoquée par des variants plus contagieux du virus se propage dans le pays. « Le personnel de première ligne de chaque organisation a fait preuve d’une réponse enthousiaste à nos programmes de vaccination volontaire, a déclaré le groupe dans un communiqué. Nous les remercions pour leur engagement, mais nous devons faire plus. » Les employés qui ne seront pas pleinement vaccinés le 12 octobre seront mis en congé sans solde. La vaccination sera également exigée pour les étudiants et autres employés travaillant avec les entreprises.

Le groupe a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que la nouvelle politique ait un impact sur la disponibilité de la main-d’oeuvre, notant que les entreprises offrent désormais au personnel un accès à l’éducation sur la vaccination, une aide pour prendre des rendez-vous et des congés payés pour se faire vacciner. Le communiqué souligne que ces politiques ont entraîné « des taux de vaccination déjà élevés pour le personnel qui continuent d’augmenter chaque semaine ». En Ontario, où plus du tiers des personnes décédées de la COVID-19 étaient des résidents de soins de longue durée, la province a établi des normes minimales pour les politiques de vaccination dans les foyers pour personnes âgées.

Le personnel doit présenter une preuve de vaccination complète ou une exemption médicale, et ceux qui ne sont pas vaccinés doivent suivre un programme éducatif sur la vaccination contre la COVID-19. L’Association des soins de longue durée de l’Ontario a demandé à la province de renforcer ces règles en rendant obligatoire la vaccination contre la COVID-19 pour tous les fournisseurs de soins directs.

Crédit photo: La Presse canadiennen/Lars Hagberg.