Enquête: la COVID-19 retarde encore les soins et la prévention des cancers au Canada

Une enquête nationale menée au début de l’été par la firme de sondage Léger laisse croire que la pandémie de COVID-19 continue de perturber les soins oncologiques au Canada, ce qui pourrait déclencher une nouvelle crise de santé publique.

Le sondage réalisé du 10 juin au 4 juillet derniers illustre que la moitié des patients atteints de cancer au Canada déclarent que leurs rendez-vous en soins oncologiques ont été annulés ou reportés. Il en a été de même pour six patients sur dix récemment diagnostiqués et sept patients sur dix atteints d’un cancer métastatique. Selon le Réseau canadien des survivants du cancer, il faut en moyenne 28 jours pour de nouveaux rendez-vous de soins contre le cancer et 44 jours pour remettre des procédures médicales ou des opérations chirurgicales. En outre, un tiers des patients ont déclaré qu’ils n’avaient toujours pas de nouveaux rendez-vous ou de date d’opération après une annulation. Près de 70% des patients et proches aidants ont affirmé que ces retards avaient un impact majeur sur leur santé émotionnelle et mentale. D’autre part, l’enquête démontre une baisse généralisée du dépistage du cancer au Canada, ce qui signifie que les maladies seront diagnostiqués à des stades plus avancés.

Le Réseau canadien des survivants du cancer signale par exemple que le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a rapporté que plus de 60 000 coloscopies de moins ont été réalisées entre avril 2020 et le 1er janvier dernier par rapport à la même période de l’année précédente. La coloscopie est un test de détection du cancer du côlon, l’un des plus répandus au pays. Jackie Manthorne, présidente et directrice générale du Réseau canadien des survivants du cancer, affirme que la pandémie de COVID-19 ne peut continuer à retarder les diagnostics, les tests, les traitements et les soins permettant de sauver la vie des patients atteints de cancer. Le sondage Léger a été réalisé auprès de 1159 Canadiens chez qui un cancer a été diagnostiqué, de 233 proches aidants et de 110 Canadiens chez qui un cancer a été prédiagnostiqué.

Crédit photo: Archives.