Une scientifique affirme que les doses de rappel ne seront peut-être pas nécessaires

Les doses de rappel pour allonger la protection des vaccins contre la COVID-19 peuvent être inutiles pour de nombreuses personnes, a déclaré vendredi une scientifique derrière le vaccin AstraZeneca.

La professeure de l’Université d’Oxford Sarah Gilbert a déclaré au journal « The Telegraph » que l’immunité offerte par le vaccin résistait bien, même contre le variant Delta. Alors que les personnes âgées et les personnes immunodéprimées peuvent avoir besoin de rappels, le régime thérapeutique à deux doses offre une protection durable pour la plupart des gens, a-t-elle déclaré. « Nous examinerons chaque situation; les immunodéprimés et les personnes âgées recevront des rappels », a-t-elle dit. « Mais je ne pense pas que nous ayons besoin d’un rappel pour tout le monde. L’immunité dure bien chez la majorité des gens. »

Ces commentaires interviennent alors que le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation, un groupe d’experts qui conseille le gouvernement britannique, devrait faire des recommandations dans les prochains jours sur l’ampleur d’un programme de rappel. Le régulateur médical britannique a déclaré jeudi que les vaccins Pfizer et AstraZeneca pouvaient être utilisés en toute sécurité comme doses rappel. Le secrétaire britannique à la Santé, Sajid Javid, a dit qu’il s’attendait à ce qu’un programme de rappel soit lancé plus tard ce mois-ci. Mme Gilbert a indiqué que la priorité mondiale devrait être d’acheminer davantage de vaccins dans les pays qui ont reçu un approvisionnement limité.

« Nous devons faire parvenir des vaccins dans les pays où une faible proportion de la population a été vaccinée jusqu’à présent », a déclaré Mme Gilbert. « Nous devons faire mieux à cet égard. La première dose a le plus d’impact. »

Crédit photo: Archives.