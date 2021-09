Agressions liées à la COVID-19: des infirmières porteront des boutons de panique personnels

Les infirmières et des centaines d’autres membres du personnel commenceront bientôt à porter des boutons de panique dans un hôpital du Missouri où les agressions contre les travailleurs de la santé ont triplé depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Le Cox Medical Center Branson ajoutera des boutons aux badges d’identification portés par environ 400 employés qui travaillent dans la salle d’urgence et les chambres d’hospitalisation de l’établissement de santé. En appuyant sur le bouton, les gardiens de sécurité de l’hôpital seront immédiatement alertés, grâce à un système de localisation qui permettra d’envoyer de l’aide au travailleur en danger. L’hôpital espère que le système sera opérationnel d’ici la fin de l’année. Un programme similaire a été testé avec succès l’année dernière à l’hôpital CoxHealth de Springfield, a déclaré mardi la porte-parole Kaitlyn McConnell. Les données de la santé publique ont montré que le nombre d' » incidents liés à la sécurité » à l’hôpital de Branson est passé de 94 en 2019 à 162 en 2020. Les agressions sont passées de 40 à 123 au cours de la même période, et les blessures chez les travailleurs de la santé sont passées de 17 à 78. Les données de l’année 2021 n’étaient pas disponibles.

Le variant Delta du coronavirus a durement frappé le sud-ouest du Missouri à partir de juin, laissant les hôpitaux tellement remplis que de nombreux patients ont été envoyés dans d’autres établissements à des centaines de kilomètres. L’hôpital de Branson, une ville touristique populaire connue pour ses nombreux spectacles et attractions, est à pleine capacité ou presque depuis quatre mois. Le directeur de la sécurité de l’hôpital CoxHealth, Alan Butler, a déclaré que les boutons de panique « comblent un vide important ». « Les boutons de panique personnels sont un outil de plus dans la bataille pour assurer la sécurité de notre personnel et démontrent davantage l’engagement de cette organisation à maintenir un environnement de travail et de soins sûr », a déclaré Alan Butler dans un communiqué.

L’hôpital du Missouri n’est pas seul. Le Texas Tribune a signalé plus tôt ce mois-ci le nombre croissant d’agressions dans les hôpitaux du Texas, des incidents qui, selon les responsables, sont alimentés par une augmentation des hospitalisations liées à la COVID-19. Jane McCurley, directrice des soins infirmiers pour le Methodist Healthcare System au Texas, a déclaré lors d’une conférence de presse en août que les membres du personnel de l’hôpital de San Antonio « ont été insultés, menacés de blessures corporelles et ont même eu des couteaux lancés sur eux ». Dans le monde entier, un rapport publié en février par Insecurity Insight, basé à Genève, et l’Université de Californie et le Centre des droits de l’homme de Berkeley a identifié plus de 1 100 menaces ou actes de violence contre le personnel et les établissements de santé l’année dernière. Les chercheurs ont découvert qu’environ 400 de ces attaques étaient liées à la COVID-19, dont beaucoup étaient motivées par la peur ou la frustration.

Les agressions contre les travailleurs de la santé sont une préoccupation depuis des années, a déclaré Dave Dillon, porte-parole de la Missouri Hospital Association, mais la COVID-19 « a changé la dynamique de plusieurs manières ». Par exemple, l’effort pour ralentir la propagation du virus signifie que les proches ne peuvent souvent pas accompagner une personne malade, ce qui augmente des niveaux de stress déjà élevés. Jackie Gatz, vice-président de la sécurité et de la préparation de la Missouri Hospital Association, a déclaré que l’utilisation d’un bouton d’alerte fait partie des nombreuses mesures prises par les hôpitaux pour protéger les travailleurs. Des caméras de sécurité sont ajoutées et certains membres du personnel de sécurité portent des caméras corporelles. L’hôpital CoxHealth a ajouté des chiens de garde à la fin de l’année dernière. La Missouri Hospital Association propose également une formation pour aider les travailleurs à se protéger, y compris une formation sur la façon de reconnaître et de désamorcer une situation dans laquelle une personne devient agitée. Jackie Gatz a déclaré que les infirmières et le personnel sont également encouragés à se tenir entre le lit d’hôpital et la porte.

« Vous pouvez contrôler votre environnement sans nécessairement placer de barrières physiques », a déclaré Jackie Gatz.

Crédit photo: Archives.