COVID: un comprimé de Merck réduirait les effets graves

Merck a déclaré vendredi que son médicament expérimental pour traiter la COVID-19 réduisait de moitié les hospitalisations et les décès chez les personnes récemment infectées par le coronavirus.

La société prévoit demander bientôt aux autorités sanitaires des États-Unis et du monde entier d’autoriser son utilisation. S’il est autorisé, le médicament de Merck serait le premier comprimé à traiter la COVID-19, une avancée potentiellement majeure dans les efforts de lutte contre la pandémie. Tous les traitements contre la COVID-19 actuellement autorisés aux États-Unis nécessitent une intraveineuse ou une injection. Selon Merck et son partenaire Ridgeback Biotherapeutics, les premiers résultats ont montré que les patients qui ont reçu le médicament, appelé molnupiravir, dans les cinq jours suivant l’apparition des symptômes de la COVID-19, avaient environ la moitié du taux d’hospitalisation et de décès que les patients qui ont reçu un placebo. L’étude a suivi 775 adultes atteints de symptômes de la COVID-19 légers à modérés, qui étaient considérés comme présentant un risque plus élevé de maladie grave en raison de problèmes de santé tels que l’obésité, le diabète ou une maladie cardiaque.

Parmi les patients sous molnupiravir, 7,3 % ont été hospitalisés ou sont décédés au bout de 30 jours, contre 14,1 % de ceux sous placebo. Il n’y a eu aucun décès dans le groupe médicament après cette période, contre huit décès dans le groupe placebo, selon Merck. Les résultats ont été publiés par la société et n’ont pas fait l’objet d’un examen par les pairs. Merck prévoit les présenter lors d’une future réunion médicale. Un groupe indépendant d’experts médicaux surveillant l’essai a recommandé de l’arrêter tôt, car les résultats intermédiaires étaient solides. Les dirigeants de l’entreprise ont déclaré qu’ils étaient en pourparlers avec la Food and Drug Administration et qu’ils prévoyaient soumettre les données pour examen dans les prochains jours. « Cela a dépassé ce que je pensais que le médicament pourrait être capable de faire dans cet essai clinique », a déclaré le Dr Dean Li, vice-président de la recherche chez Merck. « Lorsque vous constatez une réduction de 50 % des hospitalisations ou des décès, cela a un impact clinique substantiel. »

Des effets secondaires ont été signalés par les deux groupes dans l’essai Merck, mais ils étaient légèrement plus fréquents dans le groupe ayant reçu une pilule placebo. L’entreprise n’a pas précisé quels étaient ces effets. Les résultats d’études antérieures ont montré que le médicament n’a pas été bénéfique pour les patients déjà hospitalisés avec une forme grave de la maladie. Les États-Unis ont approuvé un médicament antiviral, le remdesivir, spécifiquement pour la COVID-19, et ont autorisé l’utilisation d’urgence de trois traitements par anticorps qui aident le système immunitaire à combattre le virus. Mais tous les médicaments doivent être administrés par voie intraveineuse ou par injection dans des hôpitaux ou des cliniques médicales, et les stocks ont été épuisés par la dernière vague du variant Delta.

Les experts de la santé, dont le conseiller du gouvernement sur la pandémie, le Dr Anthony Fauci, réclament depuis longtemps un comprimé pratique que les patients pourraient prendre lorsque les symptômes de la COVID-19 apparaissent pour la première fois, de la même manière que le médicament antigrippal Tamiflu aide depuis des décennies à lutter contre la grippe. Ces médicaments sont considérés comme essentiels pour contrôler les futures vagues d’infection et réduire l’impact de la pandémie. La pilule de Merck fonctionne en interférant avec une enzyme que le coronavirus utilise pour copier son code génétique et se reproduire. Il a montré une activité similaire contre d’autres virus.

Le gouvernement américain s’est engagé à acheter 1,7 million de doses du médicament s’il est autorisé par la FDA. Merck a déclaré qu’il pouvait produire 10 millions de doses d’ici la fin de l’année et avait des contrats avec des gouvernements du monde entier. La société n’a pas annoncé de prix. Plusieurs autres sociétés, dont Pfizer et Roche, étudient des médicaments similaires qui pourraient rapporter des résultats dans les semaines et les mois à venir. Merck avait prévu inscrire plus de 1500 patients à son essai de stade avancé avant que le conseil indépendant ne l’arrête prématurément. Les résultats rapportés vendredi comprenaient des patients inscrits en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe et en Afrique.

