États-Unis: un panel de la FDA recommande le vaccin à faible dose de Pfizer pour les enfants

Les États-Unis ont fait un pas de plus vers la vaccination des enfants de 5 à 11 ans contre la COVID-19 alors que des conseillers gouvernementaux ont approuvé mardi les doses de Pfizer pour cette tranche d’âge.

Un groupe consultatif de la Food and Drug Administration (FDA) a voté à l’unanimité, avec une abstention, que les avantages du vaccin dans la prévention de la COVID-19 pour ce groupe d’âge l’emportent sur les risques. Le comité consultatif devait considérer de possibles effets secondaires liés au c?ur qui ont été très rares chez les adolescents et les jeunes adultes qui ont reçu une dose de vaccin beaucoup plus élevée que celle qui serait destinée au 5 à 11 ans.

Alors que les enfants sont beaucoup moins susceptibles que les personnes âgées de contracter la COVID-19 avec des symptômes sévères, les conseillers de la FDA ont finalement décidé qu’il était important de donner aux parents le choix de protéger leurs jeunes _ en particulier ceux à haut risque de maladie ou qui vivent dans des endroits où d’autres précautions, comme les masques dans les écoles, ne sont pas utilisées.

« C’est un groupe d’âge qui mérite et devrait avoir la même chance de se faire vacciner que tout autre âge », a déclaré la Dre Amanda Cohn, membre du panel, des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies. La FDA n’est pas liée par la recommandation du comité et devrait prendre sa propre décision en quelques jours. Si la FDA est d’accord, il restera une autre étape la semaine prochaine, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies devraient alors décider s’il faut recommander les injections et quels jeunes devraient les obtenir.

Crédit photo: Archives.