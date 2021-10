Pékin confirme que ses Jeux olympiques d’hiver de 2022 se passeront en « circuit fermé »

Les organisateurs chinois ont confirmé que les participants aux prochains Jeux olympiques de Pékin seront isolés du reste de la population et pourraient être expulsés s’ils contreviennent aux mesures sanitaires contre la COVID-19.

Le vice-maire de Pékin et membre du Comité organisateur des JO Jiandong Zhang a indiqué aux reporters mercredi que les participants des Jeux d’hiver, qui seront lancés le 4 février, devront s’en tenir au « circuit fermé » ou bulle étendue formé des sites d’entraînement, de compétitions, des hôtels et des endroits désignés pour prendre les repas. Cette application d’un environnement fermé n’est pas une surprise, mais Pékin l’a maintenant rendue officielle avec cette approche tolérance zéro. Les athlètes et autres participants devront aussi se soumettre à des tests de détection de la COVID de façon régulière, avant et pendant les JO. La famille des athlètes, les spectateurs et les commanditaires de l’extérieur du pays ne seront pas admis.

« Tous les participants aux Jeux et notre personnel chinois, incluant les bénévoles, seront soumis aux mêmes politiques, a déclaré Zhang. Ils seront séparés du reste de la société. « Ceux qui ne veulent pas suivre ces règles s’exposent à de sévères conséquences, qui iront du simple avertissement à une annulation temporaire ou permanente de leur accréditation, disqualification temporaire ou permanente des compétitions, ou d’autres pénalités. » Tous les participants devront être complètement vaccinés 14 jours avant leur départ pour la Chine. Le pays s’est doté de règles strictes sur le port du masque, les quarantaines et le retraçage de contacts qui ont permis d’éliminer la transmission locale de la COVID-19. Les cas d’infections extérieures continuent toutefois de meubler les rapports quotidiens sur le virus.

« Assurément, le contrôle et la prévention de l’épidémie sont nos plus grands défis pour ces Jeux d’hiver », a confirmé Zhang en conférence de presse. À 100 jours de l’ouverture des JO mercredi, les organisateurs ont tenu des épreuves tests sur des sites de compétitions olympiques avec des athlètes internationaux, qui devaient se soumettre à de très strictes conditions. Le Japon avait aussi imposé des règles restrictives et une bulle olympique pendant les Jeux de Tokyo, du 23 juillets au 8 août. Ces Jeux avaient été reportés d’un en raison de la pandémie.

Crédit photo: Collaboration spéciale, William Cherry.