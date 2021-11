Santé Canada a reçu la demande de Moderna pour son vaccin COVID-19 pédiatrique

Après celle de Pfizer-BioNTech, Santé Canada a reçu une demande de Moderna pour autoriser l’utilisation de son vaccin contre la COVID-19 chez les enfants de six à onze ans, une cohorte qui n’a toujours pas droit à la vaccination au Canada.

Le ministère fédéral indique dans un communiqué que comme c’est le cas pour tous les vaccins contre la COVID-19, il accordera la priorité à l’examen de cette demande « sans pour autant sacrifier les normes scientifiques élevées en matière d’innocuité, d’efficacité et de qualité appliquées ». Santé Canada précise que le vaccin de Moderna ne sera autorisé chez les enfants « que si l’examen scientifique indépendant et approfondi des données soumises » confirme que les avantages l’emportent sur les risques dans ce groupe d’âge. L’évaluation de Santé Canada comprendra un examen détaillé des résultats d’essais cliniques de Moderna, « ainsi que d’autres données et renseignements en constante évolution sur les effets de la COVID-19 et des variants préoccupants sur la santé des enfants au Canada ».

Santé Canada examine déjà la demande de Pfizer-BioNTech, déposée il y a un mois, en vue de l’approbation de son vaccin pour les enfants de cinq à onze ans. On s’attend à ce que le ministère annonce sa décision plus tard cette semaine ou la semaine prochaine. Santé Canada indique qu’il surveille le déploiement du vaccin Pfizer-BioNTech pour les enfants aux États-Unis, où son utilisation a été autorisée plus tôt ce mois-ci. Le directeur général de Moderna Canada a soutenu que les données provisoires de son vaccin pour les enfants montrent un profil d’innocuité solide ainsi qu’une forte réponse immunitaire.

