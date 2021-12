Contrôle des voyageurs: encore des failles à la frontière en juin, dit la vérificatrice générale

Même si l’Agence de la santé publique du Canada a amélioré ses façons de faire à la frontière depuis le début de la pandémie, elle était encore incapable de confirmer si plus du tiers des voyageurs respectaient leur quarantaine de retour au pays en juin dernier.

Il s’agit de l’une des conclusions de la vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan, qui a analysé les mesures de contrôle aux frontières du Canada pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, dans l’un de ses audits déposés à la Chambre des communes jeudi. Dans son audit précédent, en mars dernier, Mme Hogan avait révélé que l’Agence ne savait pas si 66 % des voyageurs entrés au Canada avaient suivi les ordonnances de quarantaine dans les premiers mois de la pandémie. Dans sa nouvelle analyse, elle indique que la proportion a baissé à 58 % entre juillet et décembre 2020, et finalement à 37 % de janvier à juin 2021. « Ça ne veut pas dire que les individus ne se sont pas confinés comme il le faut, mais que l’Agence n’est pas en mesure de nous démontrer, à moi et à vous, que les mesures de contrôle ont été efficaces pour réduire la propagation (du virus) », a soutenu la vérificatrice générale, lors d’une conférence de presse virtuelle.

C’est l’application ArriveCAN, devenue obligatoire à compter de février 2021 pour tous les voyageurs arrivant par voie aérienne ou terrestre, qui a permis d’avoir un meilleur suivi sur les allées et venues des voyageurs. Mais les lacunes ont aussi été constatées avec les nouvelles mesures frontalières. Mme Hogan note dans son rapport que « l’Agence n’a pas immédiatement appliqué les leçons tirées de la collecte électronique des renseignements liés aux voyageuses et voyageurs à sa façon de mettre en ?uvre les mesures supplémentaires de contrôle aux frontières ». C’est le cas pour les tests de dépistage obligatoires et des séjours obligatoires à l’hôtel. La vérificatrice générale a constaté que, de février à juin 2021, 30 % des résultats des tests de dépistage _ soit près de 137 700 résultats _ n’ont pu être associés à des personnes entrées au Canada.

L’Agence n’a pas non plus mis en place de système automatisé pour les voyageurs aériens qui devaient s’isoler dans un hôtel autorisé par le gouvernement pour quelques jours, le temps d’obtenir un résultat négatif au test de dépistage effectué à leur arrivée au pays. Résultat: elle a vérifié l’ordonnance de quarantaine à l’hôtel de seulement 25 % des voyageurs aériens de février à juin 2021. Mme Hogan soutient que ces bas taux de surveillance inquiètent alors que les voyages se font plus nombreux et que de nouveaux variants, comme Omicron, font leur apparition. « C’est pourquoi l’Agence doit améliorer sa façon de gérer et de faire respecter les nouveaux contrôles frontaliers qui visent à limiter l’introduction au Canada du virus de la COVID-19 et de ses variants », a-t-elle dit. Qui plus est, Mme Hogan a constaté « un manque d’uniformité » d’une province à l’autre à l’égard des contraventions pour non-respect des règles.

La plupart des contraventions _ soit 6391 entre décembre 2020 et juin 2021 _ ont été émises à des personnes arrivant aux aéroports de Toronto et de Vancouver qui ont refusé de réserver leur séjour dans un hôtel de quarantaine. En comparaison, aucune contravention n’a été déclarée à l’Agence aux deux autres aéroports internationaux touchés par cette mesure, soit à Montréal et à Calgary. L’Alberta n’a pas adopté le régime de contraventions en vertu de la loi fédérale, alors que les procureurs au Québec ne sont pas tenus de divulguer ces informations à l’Agence. La vérificatrice générale s’est dite préoccupée par le manque de surveillance et de contrôle de l’Agence lors de l’implantation de nouvelles mesures, et a déploré que les autorités de santé publique n’aient pas tiré davantage de leçons de ses premiers rapports sur la gestion de la pandémie. « À ce point-ci, après presque deux ans dans une pandémie, on devrait moins être en mode réactif et plus en mode proactif », a-t-elle résumé.

Réactions

Les partis d’opposition n’ont pas hésité à bondir sur l’occasion pour critiquer, une fois de plus, le gouvernement libéral sur sa gestion des frontières depuis le début de la pandémie. « Les conclusions du rapport de la vérificatrice générale révèlent une tendance à l’incompétence, avec de graves lacunes dans l’application des politiques. Le rapport indique clairement que ce gouvernement libéral échoue une fois de plus à mettre les leçons apprises en pratique », a fait valoir le porte-parole conservateur en matière de santé, Luc Berthold, dans une déclaration. La bloquiste Kristina Michaud y est allée d’un ton plus modéré dans ses critiques en réaction au rapport de Mme Hogan. « Ce qu’elle nous confirme aujourd’hui, c’est qu’on est passé d’un très pas bon bilan à un bilan pas bon. Donc il y a eu quelques améliorations par rapport à la gestion de la pandémie en 2020, mais quand même on reste avec beaucoup d’incertitudes », a-t-elle souligné.

Réagissant au rapport en conférence de presse, le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, n’a pas contredit les partis d’opposition. « Comme la vérificatrice générale l’a remarqué, l’intervention du gouvernement n’a certainement pas été parfaite. (…) Nous reconnaissons que de nombreux défis subsistent et que nous ne cherchons pas d’excuses. Nous pouvons et nous devons faire mieux », a reconnu le ministre Duclos, jeudi après-midi. Les choses ont tout de même évolué depuis la fin de la période étudiée par la vérificatrice générale, a-t-il dit. À titre d’exemple, depuis juillet 2021, 90 % des voyageurs ont adopté l’application ArriveCAN, ce qui permet d’avoir de meilleures données, selon lui. N’empêche, celui qui est ministre de la Santé depuis un peu plus d’un mois a déjà donné des directives claires à ses fonctionnaires pour éviter qu’un autre rapport de la vérificatrice générale embarrasse le gouvernement.

Il a déclaré jeudi avoir demandé aux responsables de son ministère, incluant le dirigeant principal des données de l’Agence, « d’en arriver rapidement avec un plan pour optimiser la collecte et le partage des informations des voyageurs afin d’assurer un meilleur suivi et une meilleure exécution des mesures à la frontière dans un futur immédiat ». Des ministres fédéraux ont également l’intention d’insister sur l’importance du partage de données avec les provinces et les territoires afin qu’ils soient bien au fait de leurs obligations en vertu de la loi. Le ministre Duclos a insisté sur la bonne coopération du Québec, tout en laissant entendre qu’il y avait eu quelques pépins par le passé dans ce domaine. « Un petit peu avant 2021, il y avait… j’appellerais ça une certaine inertie. Un manque de partage d’informations entre le gouvernement canadien et le gouvernement du Québec qui avait généré certaines frictions à l’échelle administrative. Ça a été réglé. Et maintenant, depuis donc presque un an, le gouvernement canadien et le gouvernement du Québec travaillent très bien ensemble », a-t-il dit.

Comme c’est habituellement le cas, l’Agence a accepté toutes les recommandations de la vérificatrice générale.

Crédit photo: Archives.