COVID-19: Omicron pourrait être le variant dominant d’ici la mi-janvier 2022 en Europe

La présidente de la Commission européenne a déclaré mercredi qu’Omicron devrait être le variant dominant du coronavirus dans l’Union européenne d’ici la mi-janvier, alors que l’on craint qu’une augmentation spectaculaire des infections ne laisse le continent plongé dans la morosité pendant la saison des vacances.

Ursula von der Leyen, a déclaré que l’Union européenne (UE) était bien préparée à lutter contre Omicron, avec 66,6 % de la population du bloc de 27 pays entièrement vaccinée. Mme Von der Leyen a exprimé sa déception que la pandémie perturbe à nouveau les célébrations de fin d’année, mais a déclaré qu’elle était convaincue que l’UE avait la « force » et les « moyens » pour surmonter la COVID-19. « Comme plusieurs d’entre vous, je suis triste qu’une fois de plus, ce Noël soit éclipsé par la pandémie », a-t-elle déclaré. L’Europe continentale peut se tourner vers la Grande-Bretagne pour avoir une idée de ce qui l’attend à mesure qu’Omicron se propage. La directrice de la Health Security Agency du Royaume-Uni, la Dre Jenny Harries, a noté qu’Omicron affiche un taux de croissance stupéfiant par rapport aux variants précédents.

« La difficulté est que la croissance de ce virus, il a un temps de doublement qui raccourcit, c’est-à-dire qu’il double plus vite, croît plus vite », a déclaré la Dre Harries à une commission parlementaire mercredi. « Dans la plupart des régions du Royaume-Uni, il est maintenant inférieur à deux jours. Quand ça a commencé, on estimait environ quatre ou cinq. » La Dre Harries a déclaré que le variant pose « probablement la menace la plus importante que nous ayons eue depuis le début de la pandémie ». L’augmentation alarmante du nombre de cas à l’approche de l’hiver et la persistance du variant Delta ont incité de nombreux gouvernements européens à mettre en ?uvre des mesures de santé publique alors que la surmortalité augmentait au cours de l’automne.

Avec Omicron maintenant en jeu, de plus en plus de pays adoptent des restrictions. L’Italie, par exemple, exige depuis cette semaine des tests négatifs de la part des visiteurs vaccinés, ce qui fait craindre que des mesures similaires ailleurs limitent la capacité des citoyens de l’UE à voyager pour voir des amis et de la famille pendant les vacances. Le Portugal a adopté une mesure similaire le 1er décembre, exigeant un test négatif pour tous les passagers des vols à l’arrivée, quel que soit leur statut vaccinal, leur point d’origine ou leur nationalité. Mme Von der Leyen a déclaré que l’UE était confrontée à un double défi, avec une augmentation massive des cas ces dernières semaines en raison du variant Delta combinée à une émergence d’Omicron. « Nous voyons un nombre croissant de personnes tomber malades, une charge plus lourde pour les hôpitaux et, malheureusement, une augmentation du nombre de décès », a-t-elle déclaré aux législateurs du Parlement européen.

Mme Von der Leyen a insisté sur le fait que l’augmentation des infections reste attribuable « presque exclusivement » au variant Delta. « Et ce qui m’inquiète, c’est que nous voyons maintenant le nouveau variant Omicron à l’horizon, qui est apparemment encore plus contagieux », a-t-elle déclaré. Selon une analyse mardi des données d’Afrique du Sud, où le nouveau variant entraîne une augmentation des infections, Omicron semble se propager plus facilement d’une personne à l’autre et mieux échapper aux vaccins, mais il est aussi moins virulent. Mme Von der Leyen a déclaré que la lutte contre le scepticisme vis-à-vis des vaccins est essentielle, en particulier dans les pays membres de l’UE avec des taux de vaccination plus faibles. « Parce que le prix que nous paierons si les gens ne sont pas vaccinés continue d’augmenter », a-t-elle déclaré. « C’est aussi un problème pour nos citoyens âgés, qui, encore une fois ce Noël, ne peuvent pas voir leurs petits-enfants. Et c’est aussi un problème pour ces enfants qui, une fois de plus, ne peuvent pas aller à l’école. Quel genre de vie est-ce? »

Faisant écho aux propos de Mme Von der Leyen, le chancelier allemand Olaf Scholz a promis mercredi que son nouveau gouvernement ferait tout pour que l’Allemagne surmonte la pandémie de coronavirus et permette aux gens de reprendre une vie normale. « Nous n’avons pas de temps à perdre », a déclaré M. Scholz, qui est entré en fonction alors que l’Allemagne est aux prises avec sa plus grande vague d’infections à ce jour. M. Scholz a également dit que le gouvernement ne tolérerait pas une « infime minorité » d’extrémistes essayant d’imposer leur volonté contre les politiques sur le coronavirus. Au moment où les gouvernements se préparent pour la saison des vacances, la Grèce et une poignée d’autres pays de l’Union européenne ont commencé mercredi à vacciner les enfants âgés de 5 à 11 ans contre la COVID-19. L’Italie, l’Espagne et la Hongrie figuraient également parmi les pays qui ont étendu le programme de vaccination aux jeunes enfants. Les dirigeants des pays membres de l’UE ont un sommet prévu jeudi à Bruxelles.

Crédit photo: Archives.