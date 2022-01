Des critiques souhaitent une hausse de la capacité des systèmes de soins de santé

Des experts en santé et des critiques du gouvernement demandent au premier ministre du pays et à ses homologues des provinces et territoires de régler les problèmes du système de santé canadien et d’améliorer sa capacité alors que la pandémie de COVID-19 suit son cours.

Le premier ministre Justin Trudeau discutera avec les premiers ministres des provinces et territoires lundi après-midi afin de parler de la crise sanitaire posée par le variant Omicron. Le porte-parole conservateur en matière d’éthique, John Brassard, estime que les gouvernements fédéral et provinciaux ne se sont pas assurés d’accroître la capacité du système de santé pour affronter le nombre record de cas de COVID-19 cette année. Le gouvernement prévoit négocier avec les provinces au sujet des transferts en santé une fois la pandémie terminée, mais plusieurs experts en matière de santé croient que ces conversations devraient avoir lieu maintenant.

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, affirme que le gouvernement a dépensé 63 milliards $ supplémentaires en santé depuis le début de la pandémie afin d’épauler les systèmes provinciaux et qu’il a promis 25 milliards $ de plus dans un avenir relativement rapproché. SoinsSantéCAN, une association d’organisations de soins de santé et d’hôpitaux canadiens, demande au gouvernement d’aller au-delà du financement et d’inciter les provinces à apporter des changements stratégiques afin de développer un système de santé plus cohésif et résilient.

