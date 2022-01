COVID-19: Pfizer lance l’essai clinique du vaccin modifié en fonction du variant Omicron

Pfizer a lancé l’essai clinique visant à comparer son vaccin contre la COVID-19 original avec des doses spécialement ajustées pour lutter contre le variant Omicron, qui est extrêmement contagieux.

Pfizer et son partenaire BioNTech ont annoncé le début de l’essai mardi. Les fabricants de vaccins contre la COVID-19 travaillent à modifier leurs vaccins pour mieux s’attaquer à Omicron, au cas où les autorités sanitaires mondiales décideraient que le changement est nécessaire. Alors qu’Omicron est plus susceptible que les variants précédents de provoquer une infection même chez les personnes qui ont été vaccinées, il n’est pas encore clair qu’une modification de la recette du vaccin soit nécessaire.

Les vaccins originaux offrent toujours une bonne protection contre les maladies graves et la mort. Des études aux États-Unis et ailleurs ont clairement montré que l’ajout d’une dose de rappel renforce cette protection. « Nous reconnaissons la nécessité d’être préparés au cas où cette protection diminuerait avec le temps et d’aider potentiellement à traiter Omicron et de nouveaux variants à l’avenir », a déclaré Kathrin Jansen, responsable de la recherche sur les vaccins chez Pfizer, dans un communiqué.

La nouvelle étude américaine recrute jusqu’à 1420 adultes en bonne santé, âgés de 18 à 55 ans, pour tester les injections à base d’Omicron, qui seront utilisées comme rappel ou comme vaccins primaires. Les chercheurs examineront la sécurité du vaccin modifié et la façon dont il améliore la capacité du système immunitaire par rapport aux injections originales.

Dans un groupe d’étude, environ 600 volontaires qui ont reçu deux doses du vaccin de Pfizer actuel il y a trois à six mois recevront une ou deux injections à base d’Omicron comme rappels. Six cents autres personnes qui ont déjà reçu trois doses régulières du vaccin de Pfizer recevront une quatrième dose du vaccin régulier ou de la version compatible Omicron.

L’étude recrutera également des volontaires non vaccinés qui recevront trois doses du vaccin à base d’Omicron.

Crédit photo: Archives.