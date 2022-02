Près de 30 % des Canadiens sondés croient qu’il faut maintenant vivre avec le virus

Un nouveau sondage suggère que près de 30 % des Canadiens croient qu’il est temps de lever les restrictions liées à la pandémie et « d’apprendre à vivre » avec le virus, alors que plus de 40 % appellent à la prudence.

Dans ce sondage Léger, 43 % des répondants affirment qu’ils ne voudraient pas que les restrictions soient levées trop rapidement. Mais 29 % ont déclaré qu’ils étaient prêts maintenant à passer à autre chose, puisqu’ils sont « adéquatement vaccinés » et que le variant Omicron est « moins grave ». Enfin, 14 % des répondants ne se sentaient pas à l’aise avec l’idée de lever les mesures sanitaires, tandis qu’à l’inverse, le même nombre de répondants se disaient opposés aux mesures obligatoires « depuis un certain temps » et voulaient que les gouvernements leur rendent « leur liberté ». Le sondage a été mené en ligne par Léger auprès de 1546 adultes canadiens entre le 4 et le 6 février. Les experts en recherche et en méthodologie estiment qu’il est impossible d’attribuer une marge d’erreur à un sondage réalisé en ligne, puisque la méthode d’échantillonnage est non probabiliste.

Des experts en santé publique affirment que les résultats de ce sondage reflètent une lassitude certaine au sein de la population. Mais être « tanné de la pandémie » ne fait pas disparaître la menace, précisent les experts. « Je crois toujours que nous devons être prudents alors que nous avançons et prenons des décisions sur la suppression des restrictions d’une manière scientifiquement informée et fondée sur la santé publique », a déclaré Roman Pabayo, épidémiologiste à l’Université de l’Alberta. Le professeur Pabayo souligne des similitudes entre les résultats du sondage et le nombre de Canadiens qui ont déclaré avoir soutenu la manifestation dirigée par des camionneurs contre les mesures sanitaires à Ottawa au cours des derniers jours.

Un autre sondage Léger publié plus tôt cette semaine suggérait que près des deux tiers des Canadiens s’opposaient à la manifestation dans la capitale nationale _ plus de quatre sondés sur 10 considéraient fortement la manifestation comme une démonstration égoïste. Par contre, près de 30 % des répondants n’étaient pas d’accord avec cette caractérisation de la manifestation. Et 44 % ont déclaré qu’ils comprenaient les frustrations exprimées par les manifestants. Lorsqu’on leur a demandé si les gouvernements devraient lever toutes les restrictions, 58 % ont répondu non. Mais 32 % ont dit oui, comparativement à 20 % en janvier dernier, ce qui marque le plus haut niveau de soutien parmi les répondants canadiens depuis les 26 % de juin 2021, à la fin de la troisième vague.

Les répondants de l’Alberta étaient les plus opposés aux mesures obligatoires: 24 % se disaient mécontents de l’état actuel de la pandémie. En revanche, 22 % des répondants du Canada atlantique étaient les plus anxieux à l’idée de lever les restrictions. L’Alberta et la Saskatchewan ont récemment annoncé la fin du passeport vaccinal. Le statut vaccinal semble aussi influencer la façon dont les gens ont répondu au sondage Léger. Plus de 75 % des répondants non vaccinés ont déclaré vouloir retrouver leur liberté, tandis que 46 % des vaccinés préféraient une stratégie prudente de réouverture.

Par ailleurs, 84 % des répondants non vaccinés se sont dits totalement insatisfaits des mesures du gouvernement fédéral pour lutter contre la pandémie. Par contre, 60 % des vaccinés étaient totalement satisfaits de la façon dont le premier ministre Justin Trudeau a géré la crise de la COVID-19.

Crédit photo: THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes.