Santé Canada approuve le vaccin sans ARN messager de Novavax contre la COVID-19

Santé Canada a approuvé le vaccin de Novavax contre la COVID-19, ce qui ajoutera une cinquième arme à l’arsenal canadien pour lutter contre le coronavirus _ et pourrait convaincre certains hésitants à relever leur manche.

Ottawa avait signé un accord l’année dernière avec la société américaine Novavax pour produire au Canada des vaccins contre la COVID-19. Une usine est construite à Montréal, à l’emplacement du Conseil national de recherches du Canada, rue Royalmount. Par contre, les premières doses de ce vaccin ne seront pas fabriquées au Canada. La docteure Supriya Sharma, conseillère médicale en chef à Santé Canada, a expliqué jeudi que l’usine de Montréal n’avait pas encore indiqué qu’elle était prête pour une inspection d’accréditation.

Le Nuvaxovid est un vaccin à base de protéines, le premier du genre à être approuvé au Canada. « Ça peut aider à éliminer des obstacles à la vaccination en offrant une option supplémentaire aux adultes qui n’ont pas encore reçu de vaccin contre la COVID-19 », a estimé jeudi la docteure Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada. Plus de 84 % des Canadiens admissibles sont pleinement vaccinés.

Des infectiologues affirment en effet qu’un vaccin sans ARNm pourrait convaincre certaines personnes hésitantes. Deux des vaccins déjà disponibles au Canada, ceux de Pfizer-BioNTech et de Moderna, utilisent de l’ARN messager génétiquement modifié, qui commande aux cellules humaines de commencer à combattre le coronavirus. Cet ARNm n’intègre jamais l’ADN d’une personne, mais certains craignent qu’il puisse le faire et muter ensuite dans l’organisme de l’hôte.

Déjà autorisé ailleurs

La docteure Sharma a expliqué jeudi que le vaccin de Novavax contient de petits morceaux de protéines virales sélectionnées pour leur capacité à déclencher l’immunité. Cette approche est déjà utilisée dans des vaccins contre d’autres maladies, notamment l’hépatite B et la grippe à influenza. Selon la docteure Sharma, les essais cliniques du Nuvaxovid ont révélé une efficacité de 90 % pour prévenir la COVID-19 symptomatique et de 100 % pour prévenir les maladies graves. Santé Canada ajoute que selon les « données préliminaires et exploratoires », le Nuvaxovid produit des anticorps neutralisants contre le variant Omicron, la mutation qui a alimenté la cinquième vague de la pandémie.

Le Nuvaxovid a déjà été autorisé dans d’autres pays, dont le Royaume-Uni, l’Europe, l’Australie et Singapour. Approuvé au Canada pour les adultes âgés de 18 ans et plus, il sera administré en deux doses, à 21 jours d’intervalle. Les premières doses doivent commencer à être distribuées au Canada en mars. Les hospitalisations ont continué de diminuer lentement dans tout le pays et de nombreuses provinces lèvent progressivement leurs restrictions sanitaires. L’entreprise américaine Novavax avait déposé sa demande initiale à Santé Canada en janvier 2021, puis avait soumis un ajout à son dossier en août dernier.

