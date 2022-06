Des entreprises canadiennes mettent fin à l’obligation vaccinale contre la COVID-19

Un nombre croissant d’entreprises canadiennes n’exigent plus que leurs employés soient vaccinés pour venir travailler au bureau, car les politiques d’entreprise s’assouplissent conformément aux directives de santé publique.

Les gouvernements ont assoupli les restrictions liées à la COVID-19. À partir de lundi, Ottawa permettra aux travailleurs des compagnies aériennes et des chemins de fer ainsi qu’aux passagers de monter à bord même s’ils n’ont pas reçu le vaccin. Les grandes banques canadiennes et les quatre plus grands cabinets comptables ont tous annulé leur obligation vaccinale pour les employés à leur retour au bureau.

Les deux plus grands chemins de fer font de même, tout comme Air Canada, la plus grande ligne aérienne du pays. Cependant, tous les grands employeurs ne sont pas de la partie. La Financière Sun Life affirme que son exigence de vaccination pour des dizaines de milliers d’employés de bureau au Canada restait en place pour le moment.

Kathleen Chevalier, avocate en droit du travail et de l’emploi chez Stikeman Elliott, affirme que la tendance à l’abandon de l’obligation vaccinale marque une réponse aux changements dans les règles provinciales et fédérales, ainsi qu’à l’acclimatation croissante des travailleurs aux espaces intérieurs partagés.

Crédit photo: La Presse canadienne, Christopher Katsarov.