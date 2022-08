Les Canadiens auraient perdu confiance envers leurs médecins

Les Canadiens feraient moins confiance à leurs médecins aujourd’hui qu’avant la pandémie, s’il faut en croire les résultats d’un sondage réalisé pour le compte d’une firme australienne en Australie, au Canada et aux États-Unis.

Avant la pandémie, révèle l’enquête dévoilée récemment par Compare The Market, 87 % des Canadiens disaient faire confiance aux professionnels de la santé, un pourcentage qui bondissait à 96 % chez les 65 ans et plus. La situation était similaire dans les deux autres pays. Cette confiance a été mise à mal depuis le début de la pandémie. En Australie, ce sont surtout les participants âgés de 35 à 54 ans qui rapportent se méfier davantage des médecins. Aux États-Unis, le déclin de la confiance est surtout notable chez les 24 ans et moins.

C’est au Canada que la confiance envers les médecins survit le mieux à la crise sanitaire. Le plus grand déclin a été constaté chez les 45-54 ans et le plus modeste chez les 35-44 ans, mais le recul est jusqu’à deux fois plus faible que dans les autres pays. Aujourd’hui, ce sont 82,7 % des Canadiens qui rapportent faire confiance aux médecins. Interrogés quant à l’origine de cette perte de confiance, 42,3 % des participants canadiens ont mentionné les longues listes d’attente, 38,3 % des problèmes qui n’ont pas été pris au sérieux et 30,3 % des suggestions inutiles. Le quart des participants a aussi mentionné une erreur de diagnostic.

Plus des trois quarts des adultes canadiens et australiens considèrent que la pandémie est réelle et que les vaccins sont efficaces. Le scepticisme est un peu plus prononcé aux États-Unis. Les trois quarts des adultes canadiens indiquent aussi faire pleinement confiance aux informations officielles concernant la COVID-19. Le sondage a été réalisé par Pure Profile pour le compte de Compare The Market auprès de 1003 adultes canadiens en mars 2022.

Crédit photo: Archives.