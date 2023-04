Manger sans gluten coûte très cher: l’aide d’Ottawa demandée par Coeliaque Canada

Les personnes atteintes de la maladie coeliaque demandent de l’aide pour faire face à la hausse du coût de l’épicerie.

La maladie fait en sorte que le gluten endommage l’intestin grêle. Coeliaque Canada explique qu’il n’y a pas de remède ou de traitement, à part que de manger des aliments sans gluten. L’association soutient que les produits sans gluten coûtent entre 150 et 500 % plus cher. Samantha Mackey, qui est atteinte de la maladie cœliaque, déplore que sa famille doive dépenser plus pour l’épicerie que pour l’hypothèque de la maison familiale à Conception Bay, à Terre-Neuve.

Celiac Canada demande au gouvernement fédéral un remboursement d’épicerie pour la maladie coeliaque et un crédit d’impôt pour frais médicaux d’environ 1000 $ par année. Dans un sondage mené par Coeliaque Canada à la fin de 2022 auprès de 7400 Canadiens qui doivent manger sans gluten en raison de leur trouble, près de 93 % ont dit estimer que les aliments sans gluten coûtaient plus cher qu’avant la pandémie. Parmi ces répondants, plus du tiers ont dit qu’ils avaient dû ajuster leurs finances pour pouvoir acheter l’épicerie dont ils avaient besoin, et 1 % a dû se tourner vers les banques alimentaires.

