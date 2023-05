Des cellules souches totipotentes créées en laboratoire

Des chercheurs montréalais ont réussi à créer en laboratoire des cellules souches extrêmement versatiles, ce qui pourrait un jour paver la voie à de nouvelles thérapies prometteuses.

L’équipe du docteur Mohan Malleshaiah, qui dirige l’unité de recherche sur les cellules souches et la reprogrammation cellulaire à l’Institut de recherches cliniques de Montréal, a découvert qu’il est possible de reprogrammer les cellules souches pluripotentes en cellules souches totipotentes. Les cellules souches pluripotentes, comme les cellules souches embryonnaires, sont couramment utilisées en médecine régénérative. Elles n’ont toutefois pas la capacité de générer certains types de cellules. De plus, lorsqu’elles sont cultivées, elles ont une nature très hétérogène qui peut compromettre la qualité des types de cellules générées.

Les cellules souches totipotentes, en revanche, sont beaucoup plus versatiles et prévisibles, mais elles sont aussi très difficiles à cultiver en laboratoire. Le docteur Malleshaiah et ses collègues ont mis au point une solution chimique qui pousse les cellules pluripotentes de souris à remonter dans le temps pour redevenir les cellules totipotentes qu’elles étaient jadis. « Les cellules souches totipotentes ont une gamme de différenciations plus élevée que les cellules pluripotentes, a expliqué Loick Joumier, qui est doctorant au laboratoire du docteur Malleshaiah et coauteur de l’étude. « Donc, il faut trouver des méthodes pour d’une part cultiver les cellules souches pluripotentes, mais ensuite les reprogrammer vers la totipotence, donc de faire le chemin inverse, en quelque sorte. »

Les cellules totipotentes, a-t-il ajouté, « sont plus faciles à contrôler que les cellules pluripotentes, parce qu’elles sont plus homogènes ». Si on veut espérer pouvoir un jour exploiter tout le génie de la thérapie cellulaire, a dit M. Loumier, on doit être en mesure de générer des cellules totipotentes. Les prochaines étapes consisteront à optimiser l’efficacité de l’approche de reprogrammation et à caractériser en profondeur les cellules souches totipotentes reprogrammées. Les chercheurs veulent aussi augmenter la proportion de cellules souches pluripotentes qui se transforment en cellules totipotentes lors du traitement. Les conclusions de cette étude ont été publiées par le journal médical Cell Reports.

Crédit photo: Pixabay.