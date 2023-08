La santé, un des domaines les plus violents pour les travailleurs aux États-Unis

Le mois dernier, la rumeur s’est répandue dans un hôpital de l’Oregon, aux États-Unis, qu’un visiteur causait des problèmes dans le service de maternité, et les infirmières ont été averties que l’homme pourrait essayer d’enlever le nouveau-né de sa partenaire.

Quelques heures plus tard, le visiteur a ouvert le feu, tuant un agent de sécurité et poussant les patients, les infirmières et les médecins à se mettre à l’abri. La fusillade au Legacy Good Samaritan Medical Center de Portland s’inscrit dans le cadre d’une vague de violence armée qui touche les hôpitaux et les centres médicaux des États-Unis, qui ont eu du mal à s’adapter aux menaces croissantes. Ces attaques ont contribué à faire des soins de santé l’un des domaines les plus violents du pays. Les données montrent que les travailleurs américains de la santé subissent aujourd’hui plus de blessures non mortelles dues à la violence sur le lieu de travail que les travailleurs de toute autre profession, y compris les forces de l’ordre.

« Les travailleurs de la santé ne pensent même pas à cela lorsqu’ils décident de devenir infirmier ou médecin. Mais en ce qui concerne la violence réelle, statistiquement, les soins de santé sont quatre ou cinq fois plus dangereux que n’importe quelle autre profession », a déclaré Michael D’Angelo, un ancien officier de police qui se concentre sur les soins de santé et la violence sur le lieu de travail en tant que consultant en sécurité en Floride. D’autres secteurs d’activité dépassent le secteur de la santé en termes de danger global, y compris en termes de décès. Des fusillades similaires ont eu lieu dans des hôpitaux à travers le pays.

L’année dernière, un homme a tué deux employés d’un hôpital de Dallas alors qu’il était venu assister à la naissance de son enfant. En mai, un homme a ouvert le feu dans la salle d’attente d’un centre médical à Atlanta, tuant une femme et en blessant quatre autres. À la fin du mois dernier, un homme a blessé par balle un médecin dans un centre de santé de Dallas. En juin 2022, un homme armé a tué son chirurgien et trois autres personnes dans un cabinet médical de Tulsa, dans l’Oklahoma, parce qu’il reprochait au médecin la persistance de ses douleurs après une opération.

Les trois-quarts des blessures au travail

Il n’y a pas que les fusillades mortelles. Selon le Bureau américain des statistiques du travail, les travailleurs du secteur de la santé ont subi 73 % de toutes les blessures non mortelles dues à la violence au travail en 2018, l’année la plus récente pour laquelle des chiffres sont disponibles. Un jour avant la fusillade du 22 juillet à Portland, les employés de l’hôpital ont été avertis lors de réunions de se préparer à une éventuelle annonce de « code orange » au cas où le visiteur tenterait d’enlever l’enfant, selon une infirmière ayant une connaissance directe de la réunion et qui a parlé à l’Associated Press. Elle a parlé sous le couvert de l’anonymat, car elle craignait des représailles au travail.

Quinze minutes avant la fusillade, quelqu’un à l’hôpital a appelé le 911 pour signaler que le visiteur menaçait le personnel, selon une chronologie fournie par la police de Portland. « Il est passé entre les mailles du filet, a déclaré l’infirmière. Je ne sais pas combien de chances il a eues. Il en est arrivé au point où le personnel ne savait pas quoi faire ni ce qu’il pouvait ou ne pouvait pas faire avec lui. » La police est arrivée à la maternité en quelques minutes, mais il était trop tard. Bobby Smallwood, un agent de sécurité qui avait été appelé d’un autre hôpital Legacy pour des remplacements dans l’équipe de sécurité du Good Samaritan en sous-effectif, avait été tué par balle. Un autre employé de l’hôpital a été blessé par des éclats d’obus. Le suspect s’est enfui et a été tué plus tard par la police dans une localité voisine.

L’hôpital a refusé de répondre aux commentaires de l’infirmière parce que l’affaire fait toujours l’objet d’une enquête. « Des événements comme celui-ci sont imprévisibles, mais notre équipe a fait preuve de professionnalisme et de beaucoup de courage face à des circonstances extraordinairement difficiles ce jour-là », a indiqué Legacy Health dans une déclaration transmise à l’AP. Legacy Health à Portland prévoit d’installer des détecteurs de métaux supplémentaires, d’exiger la fouille des sacs dans chaque hôpital et d’envoyer les patients et les visiteurs vers des entrées contrôlées. Davantage d’agents de sécurité seront équipés de pistolets paralysants, a précisé l’hôpital, et du film retardateur de balles sera appliqué sur certaines vitres intérieures et aux entrées principales.

Selon l’Association américaine des infirmières, une quarantaine d’États ont adopté des lois créant ou renforçant les sanctions en cas de violence à l’encontre des travailleurs de la santé. Les hôpitaux ont armé les agents de sécurité de matraques, de pistolets paralysants ou d’armes de poing, tandis que certains États, dont l’Indiana, l’Ohio et la Géorgie, autorisent les hôpitaux à créer leurs propres forces de police. Les critiques affirment que la police privée des hôpitaux peut exacerber les inégalités en matière de soins de santé et de maintien de l’ordre dont souffrent déjà les personnes noires. Ils affirment également que les forces de police privées ne sont souvent pas tenues de divulguer des informations telles que la fréquence du recours à la force ou la détention disproportionnée de membres de groupes minoritaires.

Les dysfonctionnements du système de santé en cause

Selon Deborah Burger, infirmière diplômée et présidente de National Nurses United, les équipes de sécurité ne peuvent pas s’attaquer à tous les facteurs qui conduisent à la violence, car nombre d’entre eux sont dus au dysfonctionnement du système de soins de santé. Les patients et leurs familles sont souvent ballottés entre les salles d’urgence et leur domicile, et sont frustrés par les coûts élevés, les options de traitement limitées ou les longs délais d’attente, a déclaré Mme Burger. « Les hôpitaux n’ont pas vraiment de service des plaintes, de sorte que la seule cible réelle qu’ils ont est l’infirmière ou le personnel qui se trouve juste en face d’eux », a-t-elle déclaré.

Le manque de personnel oblige les infirmières à s’occuper d’un plus grand nombre de patients et leur laisse moins de temps pour évaluer les problèmes de comportement de chacun d’entre eux. Les efforts pour désamorcer les agressions ne sont pas aussi efficaces si les infirmières n’ont pas eu le temps de créer des liens avec les patients, a ajouté Mme Burger. Le manque de personnel est une « formule absolument catastrophique pour l’augmentation de la violence sur le lieu de travail, a souligné M. D’Angelo. Aujourd’hui, il n’y a même plus le bon vieux système d’entraide entre deux collègues qui se surveillent l’un l’autre. »

Certains administrateurs d’hôpitaux encouragent le personnel à calmer les visiteurs et les patients agressifs parce qu’ils craignent de recevoir de mauvaises critiques, a indiqué Mme Burger. En effet, la loi sur les soins abordables (Affordable Care Act) a lié une partie des taux de remboursement fédéraux aux enquêtes de satisfaction des consommateurs et un faible taux de satisfaction se traduit par une baisse des résultats financiers. « Les résultats de ces enquêtes ne devraient jamais être prioritaires par rapport à la sécurité du personnel », a déclaré M. D’Angelo. Eric Sean Clay, président élu de l’International Association for Healthcare Security & Safety et vice-président de la sécurité au Memorial Hermann Health à Houston, a déclaré que les taux de violence sur le lieu de travail attribués aux établissements de santé sont « largement sous-estimés ».

« Je pense que cela tient en grande partie au fait que les soignants sont très tolérants et qu’ils en viennent à considérer que cela fait partie de leur travail, a-t-il déclaré. S’ils ne sont pas blessés, il arrive qu’ils ne veuillent pas le signaler et qu’ils ne pensent pas qu’il y aura un changement. » L’hôpital de M. Clay utilise des agents de sécurité armés et non armés, mais il espère qu’ils seront tous armés à terme. « Nous disposons en fait de notre propre champ de tir », a précisé M. Clay. Aucun de ses agents de sécurité n’a sorti son arme au cours des dernières années, mais il souhaite qu’ils soient prêts en raison de l’augmentation de la violence armée. M. Clay et Memorial Hermann Health ont refusé de répondre à des questions sur la possibilité qu’une force de sécurité armée ait un impact négatif sur l’accès aux soins de santé ou sur les inégalités existantes.

L’infirmière de l’hôpital de Portland a déclaré que la fusillade avait terrifié ses collègues et les avait rendus inhabituellement solennels. Elle craint que les promesses d’amélioration de la sécurité faites par Legacy Health ne soient que temporaires en raison du coût de la recherche, de la formation et de la fidélisation des agents de sécurité. Certains de ses collègues ont démissionné parce qu’ils ne veulent pas être confrontés à un autre « code argent », l’alerte émise lorsque quelqu’un à l’hôpital possède une arme. « Vous savez, nous disons toujours que ces patients et leurs familles sont très vulnérables, parce qu’ils passent ici la pire journée de leur vie », a déclaré l’infirmière, ce qui fait que de nombreux membres du personnel hésitent à exiger un meilleur comportement.

« Nous devons mettre un terme à ce discours, a-t-elle déclaré. Être vulnérable, c’est se vider de son sang après avoir reçu une balle dans la poitrine. Être vulnérable, c’est devoir se barricader avec ses patients dans une pièce à cause d’un code argent. »

