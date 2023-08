Nombre sans précédent de suicides aux États-Unis l’an dernier

Environ 49 500 personnes ont mis fin à leurs jours l’année dernière aux États-Unis, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré, selon de nouvelles données gouvernementales publiées jeudi.

Les Centres de contrôle et de prévention des maladies, qui ont publié ces chiffres, n’ont pas encore calculé le taux de suicide pour l’année, mais les données disponibles suggèrent que les suicides sont plus fréquents aux États-Unis qu’ils ne l’ont jamais été depuis l’aube de la Deuxième Guerre mondiale. Les experts rappellent que le suicide est un phénomène complexe et que les augmentations récentes peuvent être dues à une série de facteurs, notamment des taux de dépression plus élevés et un accès difficile aux services de santé mentale. Mais l’un des principaux facteurs est la disponibilité croissante des armes à feu, a assuré Jill Harkavy-Friedman, qui est première vice-présidente de la recherche à la Fondation américaine pour la prévention du suicide.

Les tentatives de suicide par arme à feu se terminent beaucoup plus souvent par un décès que les tentatives par d’autres moyens, et les ventes d’armes à feu ont explosé, ce qui fait que l’on trouve de plus en plus d’armes à feu dans les foyers. Une analyse récente de l’université Johns Hopkins a utilisé les données préliminaires de 2022 pour calculer que le taux global de suicide par arme à feu du pays a augmenté l’année dernière pour atteindre un niveau record. Pour la première fois, le taux de suicide par arme à feu chez les adolescents noirs a dépassé le taux chez les adolescents blancs, ont constaté les chercheurs. « Je ne sais pas si l’on peut parler de suicide sans parler d’armes à feu », a déploré Mme Harkavy-Friedman.

Les suicides aux États-Unis ont augmenté régulièrement depuis le début des années 2000 jusqu’en 2018, année où le taux national a atteint son niveau le plus élevé depuis 1941. Cette année-là, environ 48 300 personnes se sont suicidées, soit 14,2 pour 100 000 Américains. Le taux a légèrement baissé en 2019. Il a de nouveau chuté en 2020, au cours de la première année de la pandémie de COVID-19. Certains experts ont attribué cette baisse à un phénomène observé dans les premières phases des guerres et des catastrophes naturelles, lorsque les gens se rassemblent et se soutiennent mutuellement.

Mais en 2021, les suicides sont repartis en hausse de 4 %. L’année dernière, selon les nouvelles données, le nombre de suicides a augmenté de plus d’un millier, pour atteindre 49 449, soit une augmentation de 3 % par rapport à l’année précédente. Les données provisoires proviennent des certificats de décès américains et sont considérées comme presque complètes, mais elles peuvent changer légèrement au fur et à mesure que les informations sur les décès sont examinées dans les mois à venir.

Les augmentations les plus importantes ont été observées chez les adultes plus âgés. Les décès ont augmenté de près de 7 % chez les personnes âgées de 45 à 64 ans, et de plus de 8 % chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Les hommes blancs, en particulier, présentent des taux très élevés, préviennent les CDC. De nombreuses personnes d’âge moyen et âgées sont confrontées à des problèmes tels que la perte d’un emploi ou d’un conjoint, et il est important de réduire la stigmatisation et les autres obstacles qui les empêchent d’obtenir de l’aide, a déclaré la docteure Debra Houry, la médecin en chef des CDC.

Le nombre de suicides chez les adultes âgés de 25 à 44 ans a augmenté d’environ 1 %. Les nouvelles données indiquent que le suicide est devenu la deuxième cause de décès dans cette tranche d’âge en 2022, alors qu’il était la quatrième en 2021. Le nombre de suicides chez les personnes âgées de 10 à 24 ans a diminué de plus de 8 % en 2022. Cela pourrait être dû à l’attention accrue portée aux problèmes de santé mentale des jeunes et à la pression exercée sur les écoles et d’autres acteurs pour qu’ils se concentrent sur ce problème, selon les responsables des CDC.

Malgré ces sombres statistiques, certains affirment qu’il y a des raisons d’être optimiste. Une ligne d’écoute nationale a été mise en place il y a un an, ce qui signifie que n’importe qui aux États-Unis peut composer le 988 pour entrer en contact avec des spécialistes de la santé mentale. Le CDC élargit son programme de lutte contre le suicide afin de financer davantage d’actions de prévention dans différentes communautés. Les responsables de la santé affirment que les gens sont de plus en plus conscients du problème et qu’il n’y a pas de mal à demander de l’aide.

