La COVID-19 accélérerait au Canada, selon des données de l’ASPC

Les infections à la COVID-19 pourraient être lentement reparties à la hausse au Canada, selon de nouvelles données de l’Agence de la santé publique du Canada.

« Certains indicateurs d’activité de COVID-19 continuent de présenter des signes de fluctuation suivant une longue période de diminution progressive. Cela pourrait s’agir d’un signe précoce d’une augmentation d’activité » a indiqué mardi la mise à jour épidémiologique en ligne de l’agence. Les niveaux d’activité de COVID-19 ont été faibles à modérés dans toutes les provinces et tous les territoires ayant soumis des données d’activité, indique la mise à jour. La Dre Allison McGeer, spécialiste des maladies infectieuses à l’hôpital Mount Sinai de Toronto, a déclaré que les cas de COVID-19 étaient en augmentation aux États-Unis et dans d’autres parties du monde.

« Je pense que des preuves solides montrent que la COVID revient (au Canada) », a-t-elle déclaré, notant qu’une augmentation notable de l’activité ne se produira probablement pas avant « au moins quelques semaines ». Les experts en santé publique utilisent la surveillance des eaux usées à travers le pays et les taux de positivité des tests COVID-19 pour déterminer le niveau d’activité de la COVID-19. Bien que les tests de dépistage par réaction en chaîne de la polymérase (test PCR) dans le grand public se soient largement arrêtés, les gens sont toujours testés s’ils sont hospitalisés ou s’ils présentent des symptômes de la COVID-19 et sont des personnes susceptibles d’être traitées au Paxlovid, a déclaré Mme McGeer.

La baisse de l’immunité à mesure que les vaccins s’estompent, la présence de nouveaux sous-variants et le fait que les gens seront davantage à l’intérieur à l’automne sont tous des facteurs qui joueront un rôle dans l’augmentation des cas, a-t-elle expliqué.

Les sous-variants

Les sous-variants XBB du variant Omicron représentaient 99% des cas de COVID-19 durant la semaine du 16 juillet, a indiqué l’Agence de la santé publique du Canada. Une immunologue de l’université McMaster, Dawn Bowdish, a indiqué que la famille XBB, qui découle d’Omicron, domine actuellement au Canada. Cette famille comprend le sous-variant EG.5, qui devrait devenir le variant dominant au Canada au cours des prochaines semaines, selon elle. Mme Bowdish a ajouté que le sous-variant EG.5 semble plus contagieux que les sous-variants précédents, mais rien ne laisse supposer pour le moment qu’il cause une maladie plus grave chez des gens en santé.

L’augmentation du nombre de cas de COVID-19 touchera surtout les personnes âgées et les personnes immunodéprimées, ont souligné Mmes McGeer et Bowdish. La Dre McGeer indique que les vaccins contre la COVID-19 attendus cet automne devraient combattre efficacement le virus. Étant donné que les vaccins mis à jour contre la COVID-19 attendus cet automne ont été développés pour cibler la famille des sous-variants XBB, ils auront probablement « une très grande efficacité à la fois pour prévenir une infection grave, mais aussi au moins pour réduire temporairement le risque de développer une maladie avec symptômes », a fait savoir Mme Bowdish.

En plus de se faire vacciner dès que le vaccin sera disponible, les agences de santé publique de tout le pays continuent de conseiller de rester à la maison lorsqu’on se sent malade, comme mesure de protection contre la propagation de la COVID-19. Les obligations de porter le masque à travers le Canada ont été en grande partie levées, mais sont toujours en place dans les zones de soins aux patients de nombreux hôpitaux.

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.

Crédit photo: Archives.