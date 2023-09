L’Agence d’inspection des aliments rappelle plus de 20 boissons énergisantes

L’Agence canadienne d’inspection des aliments étend son rappel concernant des boissons énergisantes pour inclure plus de 20 marques.

Ce rappel a été lancé en juillet parce que certaines boissons n’étaient pas conformes aux diverses exigences en matière de teneur en caféine et d’étiquetage bilingue. Sonic the Hedgehog, Toxic Rick et Liquid Rage font partie des marques qui ont été ajoutées à la liste ces derniers jours. D’autres boissons énergisantes contenant de la caféine, notamment Monster et Prime, faisaient partie des avis de rappel précédents.

L’avis publié mardi indique que les gens ne devraient pas consommer, servir ou vendre les boissons qui font l’objet d’un rappel. Santé Canada prévient que des niveaux élevés de caféine peuvent avoir des effets néfastes sur la santé, en particulier chez les enfants, les personnes enceintes ou qui allaitent, les personnes sensibles à la caféine et les personnes qui font de l’exercice tout en en consommant.

L’agence souligne que les effets secondaires de la caféine peuvent inclure l’insomnie, l’irritabilité, les maux de tête et la nervosité. L’avis de rappel indique qu’aucune maladie due aux boissons énergisantes n’a été signalée. Une liste complète des boissons énergisantes problématiques se trouve sur le site Web des rappels et des alertes de sécurité du gouvernement du Canada.

