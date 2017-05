Une chambre d’enfant qui se transforme au fil du temps

Profitez des vacances scolaires, et incluez vos enfants dans un projet stimulant dont vous tirerez parti, tel que refaire la décoration de leur chambre à coucher. Travaillez ensemble pour créer des souvenirs à vie, et leur donner une chambre qui les rendra tellement fiers qu’ils voudront la tenir propre et bien rangée!

Puisque les jeunes enfants semblent grandir plus vite que l’éclair, il est important de leur fournir un espace facile à adapter au fur et à mesure qu’ils vieilliront et que leurs besoins changeront. Sophie Bergeron, spécialiste de la couleur et du design chez Benjamin Moore, suggère quelques astuces pour y arriver.

Faites des achats qui dureront. Décorer peut coûter cher. Pensez à attribuer la majorité de votre budget à l’achat de meubles durables, comme des commodes ou d’autres types de rangement. Choisissez-les dans des tons neutres afin qu’ils puissent s’agencer avec plusieurs styles et couleurs. Pour exprimer l’évolution des goûts de votre enfant, concentrez-vous sur des éléments de décor moins coûteux, comme de la peinture, des habillages de fenêtres et des accessoires.

Laissez-les s’exprimer sans exagérer. Votre enfant de cinq ans se passionne peut-être pour les princesses aujourd’hui, mais pourrait ne plus apprécier d’avoir une chambre rose et scintillante dans quelques années. Laissez vos enfants choisir les articles moins coûteux et plus faciles à remplacer comme des œuvres, des affiches, des cadres ou de la literie. « Les enfants d’âge scolaire ont des goûts précis pour la décoration de leur chambre et c’est une belle occasion de les laisser s’exprimer, recommande Sophie Bergeron. Les lampes, les affiches, les coussins décoratifs et la literie sont de bonnes façons de leur permettre de s’exprimer sans vous ruiner ».

Utilisez des versions neutres de leurs couleurs préférées. « La couleur favorite de votre enfant peut changer aussi rapidement que votre enfant lui-même, et la teinte éclatante de sa préférence pourrait surcharger la pièce », explique Mme Bergeron. Elle suggère de l’intégrer sur les murs en y ajoutant un effet neutre.