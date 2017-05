Pour des vacances en famille qui n’exigent pas d’efforts

Un voyage réussi en été commence au moment où vous faites vos réservations d’avion. Andrea Traynor, une mère de deux enfants et experte en voyages à MommyGearest.com, donne des conseils de pro pour partir du bon pied.

1. Simplifiez-vous la vie à l’aéroport. Essayez de ne prendre que des bagages de cabine. Ils sont plus faciles à gérer quand il faut s’occuper de jeunes enfants, et évitent d’avoir à attendre au carrousel après un long vol. Si vous prévoyez enregistrer un bagage, mettez des vêtements de rechange et des articles indispensables dans vos bagages de cabine.

2. Faites participer les enfants. Les enfants qui sont excités seront ravis de vous aider à préparer les bagages, surtout si vous leur remettez une liste d’articles et leur donnez ensuite le champ libre. Laissez-les choisir leurs sacs ou valises; cela encouragera leur indépendance et les incitera à vous aider.

3. Apportez des surprises pour le vol. Andrea Traynor fait plaisir à ses enfants et évite qu’ils s’ennuient en leur offrant un nouveau livre ou jouet toutes les heures ou deux. « Ça n’a pas besoin d’être cher; j’aime aller dans un magasin à un dollar où je peux faire le plein d’articles comme des crayons-feutres lavables et des trousses d’activité. Il faut simplement éviter les objets bruyants et les petites pièces! Vous pouvez aussi inscrire vos enfants gratuitement au programme Air Canada Altitude Aéronautes. Ainsi, on leur donnera des livres à colorier, des écussons et d’autres choses amusantes. »

4. Maman est aussi en vacances. Profitez des prestations offertes par le transporteur aérien ou l’hôtel pour tenir vos enfants occupés. Par exemple, Air Canada propose des divertissements à bord pour les familles et la sélection gratuite des places afin que les enfants soient assis avec leurs parents. De plus les équipages d’Air Canada Rouge reçoivent une formation spéciale à l’Institut Disney pour amuser les enfants pendant le vol.

5. Suivez un horaire (flexible). Ce n’est pas parce que vous êtes en vacances que les heures des repas et des siestes doivent être bouleversés, et le maintien d’une routine facilitera grandement le retour à la maison et aux habitudes quotidiennes. Même si vous êtes du genre à fixer des horaires, laissez vos enfants choisir des activités qu’ils veulent faire au lieu de leur imposer un itinéraire sans aucune flexibilité, et n’oubliez pas de laisser tous les jours un peu de place pour la spontanéité et les jeux libres.