La petite Acadie de Toronto

Comme l’Acadie elle-même, la petite Acadie de Toronto est sans frontières. Pour dire vrai, c’est une expression que j’ai moi-même inventé; il n’y a pas de quartier où les poteaux de téléphone sont peinturés aux couleurs du drapeau acadien. Mais la Little Acadie de Toronto existe vraiment.

Je m’explique.

J’avais affaire à Toronto. Toute la journée, j’ai vagabondais dans le marché Kensington et dans le Chinatown. C’était un dimanche comme tous les autres mais – comme c’est le cas à Caraquet lors du Tintamarre – les rues étaient pleines de gens et de musique. Mes sens étaient merveilleusement stimulés. Tu n’as pas besoin de faire le tour du monde pour vivre un voyage dépaysant. Comme j’ai très rapidement compris, tu n’as qu’à flâner dans la Ville Reine pendant 24 heures.

Étant donné le chaos de cette grande métropole canadienne, je me posais la question: comment une personne comme moi, c’est-à-dire issue d’une petite ville francophone et tranquille, fait-elle pour déménager et vivre à Toronto? N’est-ce pas bouleversant? Perd-on sa langue et sa culture?

Pour obtenir des réponses à mes questions, j’ai pris rendez-vous avec quelques expatriés acadiens qui habitent à Toronto depuis de nombreuses années. Les soeurs Michelle Norris-McAllister et Lisa Hoyle, de Shédiac (et un peu Cap-Pelé), Paulette Weiss, de Grande-Digue et Marc Gionet, de Caraquet. Nous nous sommes rencontrés au Hemingway’s du quartier Yorkville, une place où l’odeur de l’argent coule à pleins flots des autos de luxe et des magasins haut de gamme, comme Louis Vuitton et Tiffany & Co.

Un de nos premiers sujets de conversation fut le fameux donair du Pizza Delight. Je savais que j’étais parmi de véritables Acadiennes et Acadiens! Marc m’a raconté qu’il y avait des Pizza Delight un peu partout dans la ville il y a quelques années, mais, au fil du temps, ils ont presque tous disparu. Alors, pour satisfaire un creux, il a déjà conduit quelques heures pour se rendre au Pizza Delight d’une ville située au nord-ouest de Toronto. Tout ça pour un donair. Le mari de Michelle, un anglophone ontarien, ne comprend pas l’obsession. C’est quoi la deal avec la sauce blanche sucrée et pourquoi les gens parcourent des kilomètres et des kilomètres pour ça?

Parfois, c’est la folie absolue sur les autoroutes torontoises. Michelle a un autocollant en forme du drapeau acadien sur son pare-chocs arrière. Un jour, alors qu’elle navigue à travers les milliers d’autos qui se dirigent vers le centre-ville, un automobiliste à côté d’elle klaxonne et lui fait signe de baisser sa fenêtre. «De yous tu viens?», lui demande l’étranger. Michelle, sachant qu’elle fait évidemment affaire à un compatriote acadien, lui répond qu’elle vient de Shediac. «Bouctouche!», réplique l’étranger avant de continuer son chemin…

Ce genre d’échange simple n’est pas du tout inhabituel. Tous les quatre avaient des histoires similaires. Le drapeau acadien se retrouve parsemé ici et là sur les autos, sur les fenêtres de maison et sur des chandails. Aussitôt que deux Acadiens se reconnaissent, ils deviennent comme des jeunes enfants qui retrouvent leur meilleur ami. La question, aussi simple qu’elle puisse être, est toujours «De yous tu viens?»

Selon eux, cette fierté acadienne a vraiment grandi, voire explosé, au fil du temps. Surtout depuis le premier Congrès mondial acadien, qui s’est tenu dans le sud-est du Nouveau-Brunswick en 1994. Quand ils ont déménagé à Toronto, cette fierté ne brûlait pas encore à plein feu comme elle le fait aujourd’hui.

Mais l’Acadie se définit aussi par une langue commune. Le français se perd-il dans une grande ville multiculturelle comme Toronto? Lisa, qui habite à Mississauga avec sa famille, passe une partie considérable de ses journées dans un environnement francophone. Ses enfants vont à une école française. Il y a le centre communautaire et l’église francophones. Au travail, il y a souvent un francophone dans les environs. Et ce n’est pas seulement à Mississauga où vivre en français est possible. À Toronto même, il y a 20 écoles françaises!

Je me posais encore une question. Je voyais bien que Toronto était devenue leur chez-soi. Bien qu’ils trouvaient et maintenaient des liens ici et là avec l’Acadie, leurs vies ne sont plus des vies maritimes. Mais retourneraient-ils y vivre un jour? Lisa et Michelle ont dit non, sauf peut-être pour y avoir un chalet d’été. Marc a dit peut-être. Il y retourne souvent pour passer du temps avec sa famille. Paulette, elle, n’y retournerait pas. À vrai dire, elle songe même déménager à Nashville, où l’atmosphère est apparemment très acadienne; c’est-à-dire accueillante, relaxe et créative.

Une fois la bière terminée et les factures payées, nous nous sommes quittés. Marchant à l’ombre de la Tour du CN, je me disais qu’à bien y penser, je serais peut-être capable de vivre dans une grande métropole comme Toronto. Car ici, il y a de tout pour tout le monde. Même un peu d’Acadie.