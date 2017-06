Yoga: plus que des postures

Euh… donnez-moi un instant que je me détorde de la posture «pigeon royal»… Je plaisante. Je n’arrive pas du tout à exécuter cette posture sinueuse et cela m’est égal, car il y a du yoga pour tout le monde. On n’a pas à être souple ni zen pour accueillir le yoga.

Dans cette chronique, je tiens à toucher à l’étendue et à la portée de cette ancienne pratique d’origine indienne puisque celle-ci va bien au-delà des simples postures. On se réfère habituellement au «hatha yoga» lorsque l’on donne la priorité aux postures, mais il y a de nombreux styles et formes de yoga.

Quoi d’autre?

La voie du yoga est un mode de vie, rien de moins. Le mot yoga veut dire «union»; l’union du corps et de l’esprit, l’union de la respiration et des mouvements, l’union du soi et du divin. En plus des postures, cette science complète comprend divers principes: la respiration, la relaxation, la méditation, des principes moraux et éthiques, le contrôle du mental, etc. Il est à noter que le rôle de la respiration est clé: elle est indissociable du yoga.

Le salut qui s’utilise couramment au yoga, namasté, signifie «je salue le divin en toi» ou bien «mon âme salue ton âme». Gorgé d’humanité et d’humilité, ce salut établit que le yoga est bien plus qu’une façon de retrouver la forme.

Je fais un peu de yoga et cette pratique fut un ajout précieux à ma vie. Toutefois, je suis loin d’être chevronnée et j’ai décidé de discuter avec un instructeur de yoga afin de découvrir sa vision de cette science complète.

Rémi Robichaud, qui a obtenu sa certification en Orient, m’assure qu’il ne se considère pas comme un yogi. Il réserve ce titre à ceux qui ont pleinement intégré le yoga à leur vie.

Quand il parle de ses classes de yoga, Rémi précise qu’il n’existe pas de personnes qui sont inaptes au yoga. Il résume que le yoga est avant tout une rencontre avec soi, où l’on se trouve à ce moment-là – et cela est disponible à tous. À titre personnel, il soutient que le yoga est un outil dans sa recherche de sens.

D’énormes bienfaits

Où commencer? Le yoga approfondit la respiration, réduit le stress, aide à rétablir l’équilibre, stimule la volonté, augmente l’amplitude des mouvements, aiguise la concentration, élargit la conscience spirituelle, améliore la circulation, favorise l’harmonie, enseigne la discipline, accroît la vitalité, etc. Somme toute, cette pratique guide vers une réelle paix intérieure et un état de santé fortifié.

Plusieurs personnes accordent du crédit au yoga pour leur rétablissement. L’une d’elles est Nicole Bordeleau. En réalité, elle souffrait d’une maladie chronique lorsqu’elle a commencé le yoga. Elle écrit:

Je m’astreignais à pratiquer le yoga avec assiduité, mais sans grand espoir de voir changer les choses. Pourtant, au-delà des apparences, mon corps reprenait tranquillement ses forces. Un beau matin, je me suis réveillée sans tensions musculaires, sans raideurs articulaires, sans inflammation et d’excellente humeur. J’étais incapable de dire comment le yoga avait pu accomplir tout cela, mais ça n’avait pas d’importance. J’étais émerveillée de découvrir que je pouvais être bien dans mon corps.

Bordeleau explique que, dès lors, l’essence de la vie avait changé pour elle. Elle découvrit, avec gratitude, un côté plus paisible d’elle-même qui l’incitait à la contemplation et au silence.¹ «Qui ne requiert pas un peu plus de contemplation et de silence dans sa vie?», vous dis-je.

J’aimerais saisir l’occasion pour saluer les enseignants qui font du yoga pour enfants avec leurs élèves. Namasté.

Gardons l’esprit calme au milieu de l’agitation!

J’invite respectueusement vos partages et questions.

¹Bordeleau, N. (2012). Vivre c’est guérir. Montréal: Les Éditions de l’Homme, p.173.

Défi de la semaine

Si vous n’avez jamais suivi un cours de yoga, faites-en l’essai. Si vous avez déjà suivi un cours, mais que celui-ci ne vous a pas plu, essayez un autre style de yoga avec un autre instructeur: il s’agit de trouver l’approche qui vous correspond. Si vous faites déjà du yoga, ajoutez une composante à votre cheminement (p. ex. détente du mental).