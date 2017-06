Nutrition: Pour un pique-nique bien réussi

Au bonheur des grands et des tout-petits, la fin des classes approche à grands pas. En «mode vacances», vous aurez peut-être davantage le goût de profiter de vos fins de semaine pour faire des sorties à bicyclettes ou en voiture.

Rien de tel qu’un bon pique-nique pour économiser du temps et des sous et faire plaisir aux enfants! Mais pour profiter pleinement de votre repas en plein air, vous voudrez sûrement prendre certaines précautions importantes.

Prolifération des bactéries

La valise de l’auto, la glacière et le sac à dos peuvent devenir de vrais incubateurs et favoriser la prolifération des bactéries pathogènes. Notez que certains aliments sont plus propices à la croissance des bactéries, notamment la volaille, les viandes et les charcuteries, les œufs et les préparations à base d’œufs, les produits laitiers, etc.

La zone critique favorable au développement des bactéries varie de 4°C à 60°C. À ces températures, les conditions sont idéales pour la multiplication rapide des bactéries. Les chaudes températures estivales ont de quoi faire grimper le mercure de la valise de l’auto, des glacières et des sacs à dos. Voilà pourquoi il est important de maintenir la température des aliments sous le 4°C en utilisant une glacière et des blocs réfrigérants.

Aliments qui se congèlent

Pas besoin de vous limiter aux traditionnels sandwichs! Si l’espace de votre glacière est limité (ce qui vous empêche d’utiliser plusieurs blocs réfrigérants), sachez que certains aliments se congèlent très bien. En plus d’agir comme des blocs réfrigérants, ils dégèleront tranquillement durant le trajet et seront encore froids à l’heure du repas. Le seul hic, vous devrez peut-être consommer certains mets «froids» que vous aviez normalement l’habitude de consommer «chauds». Pensez par exemple à ces plats:

Boulettes ou galettes végétariennes ou à la viande

Cubes de tofu mariné, tranches de viande cuite

Chilis, tourtière

Quiches

Casserole de quinoa ou de riz

Gaspacho (soupe qui se consomme froide)

Végé-pâté, guacamole, houmous

Et n’oubliez pas de congeler vos bouteilles d’eau. Elles agiront comme des blocs réfrigérants.

Aliments qui n’ont pas besoin d’être réfrigérés

Compte tenu de leur faible contenu en eau ou de leur technique de conservation, certains aliments n’ont pas besoin d’être réfrigérés, mais rien ne vous empêche de le faire si vous le désirez. Ce sont, par exemple:

Boissons de soya et autres boissons qui se présentent sous la forme de TetraPak;

Noix et graines, fruits séchés, salades de légumineuses en conserve et autres aliments en conserve;

Barres de céréales, muffins, craquelins, biscottes;

Fruits et légumes frais, fruits et légumes en conserve.

Autres précautions importantes

Pour repousser les bactéries le plus loin possible de votre nourriture, vous voudrez bien mettre en pratique les astuces que voici:

Si c’est possible, prévoyez deux glacières. La première, que vous réserverez uniquement aux aliments périssables, et la deuxième – qui se fait ouvrir plus souvent – pour les boissons.

La glacière ne fait que garder les aliments au froid. Il est donc important d’y placer des aliments qui sont déjà refroidis ou congelés. Cela permettra à la glacière de demeurer froide plus longtemps.

Au moment du repas, installez-vous à l’ombre et recouvrez la glacière d’une couverture pâle. Ces deux stratégies permettent de mieux conserver la température froide.

Imaginez tout ce que l’on peut toucher durant une randonnée en forêt. Alors, n’oubliez surtout pas de vous laver les mains avant de manipuler vos aliments. À défaut d’avoir de l’eau et du savon, utilisez du gel antiseptique ou des serviettes humides.

Une fois le repas servi, remettez rapidement les restes dans la glacière. Ne les laissez surtout pas à la température ambiante durant le repas, surtout lorsqu’il fait très chaud. Et n’oubliez pas de bien refermer le couvercle de la glacière.

De retour à la maison, vérifiez la température de vos aliments. S’ils sont encore très froids, remettez-les au frigo. Par contre, s’ils sont à la température ambiante, mieux vaut les jeter. Il vaut mieux gaspiller quelques dollars en nourriture que de passer une soirée à l’urgence!

Je vous souhaite un beau samedi et de très belles vacances estivales!