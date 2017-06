Voyage – Burano, l’île aux mille couleurs

En planifiant notre séjour à Venise, je me souviens encore d’être tombée sur une photo de Burano. Mais quelle est cette île aux airs de bonbons, me suis-je alors demandée?

Impossible de quitter Venise avant d’avoir pu la voir de mes propres yeux. Et laissez-moi vous dire qu’on n’a pas regretté une seconde le petit détour nécessaire pour rejoindre la fabuleuse île de Burano. Pendant près de trois heures, nous avons déambulé dans ses ruelles, émerveillés par le tableau qui se peignait devant nos yeux.

Burano est situé à 40 minutes en bateau de Venise, en Italie. – Gracieuseté

Situé à 40 minutes de Venise en bateau, Burano est une petite ville de pêcheurs dont l’histoire remonte jusqu’à l’antiquité romaine. Ce n’est toutefois qu’au 16e siècle que la petite ville gagne en importance grâce à la fabrication de dentelle.

La légende raconte qu’un jeune marin nouvellement fiancé aurait reçu un voile de mariage de la part d’une sirène lors d’un séjour en mer. La dentelle était si belle que tous ont voulu la reproduire une fois sur terre: c’est de là que serait née la dentelle de Burano.

Que vous croyiez ou non aux sirènes, il n’en reste pas moins que partout, les gens s’arrachent la dentelle de Burano. Le roi Louis XIV – le Roi-Soleil en personne – en aurait même porté lors de son couronnement.

Aujourd’hui, la production de dentelle a considérablement diminué. Depuis longtemps, la machine a remplacé le travail à la main. S’il ne reste que très peu d’artisans qui font la dentelle à la main, quelques femmes continuent la tradition et accueillent les visiteurs dans leurs magasins pour admirer leur travail.

Et si la dentelle vous intéresse, une visite au Museo di Merletto (Musée de la dentelle) s’impose.

Si on se rend à Burano, c’est toutefois pour admirer ses petites maisons peintes de couleurs vives. On raconte qu’à l’origine, les pêcheurs peignaient leur maison de différentes couleurs pour se repérer et reconnaître leur maison en cas de brume.

Si les propriétaires désirent peindre leur maison, ils doivent d’abord demander la permission du gouvernement. – Gracieuseté

Mais ces couleurs ne sont pas choisies au hasard. De nos jours, si les propriétaires désirent peindre leur maison, ils doivent d’abord demander la permission du gouvernement et ensuite choisir parmi les couleurs de peintures permises. Des règlements stricts ont été mis en place pour sauvegarder le caractère unique de l’île. Si vous êtes plutôt du type à préférer les couleurs neutres, mieux vaut ne pas acheter une maison à Burano!

Aujourd’hui, ce petit patelin de 3000 habitants est considéré comme l’un des endroits les plus colorés au monde.

Et Murano dans tout ça?

En vous rendant à Burano, vous croiserez certainement l’île de Murano. C’est là que nous avons terminé notre journée. Ici, c’est le verre plutôt que la dentelle qui est la vedette. En effet, le verre de Murano est réputé dans le monde entier. La production de verre est ancrée dans l’histoire de l’île.

En 1201, après qu’une série d’incendies causés par des fours de verriers aient ravagé une partie de la ville, le sénat de Venise passe un décret obligeant les verriers à installer leurs fours sur l’île de Murano. Il s’agissait en même temps d’une façon de préserver le secret de la fabrication du verre de Murano, dont la popularité dépasse les frontières de l’Italie. Aujourd’hui, les verreries conservent encore jalousement les secrets qui sont habituellement transmis de pères en fils (ou de pères ou mères en filles!).

Si l’île comme telle ne nous a pas particulièrement impressionnés – surtout après avoir visité Burano –, nous étions heureux de faire la découverte des divers ateliers de verreries qu’on y retrouve.

Pour plus de conseils-voyage, rendez-vous sur notre blogue (entre2escales.com).