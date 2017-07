Nutrition – Des recettes de fraises plein la vue!

Cette semaine, je réponds aux questions d’un lecteur de la péninsule. Bonne lecture!

Question: Chaque année, nous récoltons des fraises provenant de notre jardin. Autre que de les consommer telles quelles, auriez-vous la gentillesse de me fournir quelques façons différentes de les cuisiner, etc.?

Bien que les fraises provenant des États-Unis soient disponibles à longueur d’année, ceux et celles qui ont des fraisiers dans leur jardin attendent d’en récolter avec impatience dès les belles chaleurs d’été. Et le moment si attendu est finalement arrivé!

Riches en saveur, en antioxydants et en vitamine C, les fraises ont tout pour plaire. Les idées culinaires vous manquent? Vous pourriez les servir:

En verrine

Les étages de garnitures de biscuits Graham, de fraises et de crème fraîche feront saliver grands et petits. Et pour rendre ce dessert encore plus attrayant, garnissez la crème fraîche de quelques feuilles de menthe fraîche, de noix et de chocolat râpé. Plaisir gustatif garanti!

Yogourt glacé

Les sucettes glacées sont toujours un franc succès auprès des petits (et des grands aussi). Et rien de mieux qu’une bonne sucette composée de yogourt à la vanille, de fraises, de pistaches, de noix de coco, etc.

Pour un effet visuel intéressant, déposez quelques rondelles de fraises sur les rebords des moules avant d’y verser la préparation de yogourt.

Rouleaux de printemps

Le côté intéressant des rouleaux de printemps, c’est qu’on peut y ajouter à peu près n’importe quelles garnitures fruitées: tranches de fraises, de kiwis, de mangues, d’oranges, etc.

Pour un effet visuel hors de l’ordinaire, il est important de placer chaque ingrédient les uns après les autres et de rouler la feuille de riz bien serrée. Une fois tranchée, on verra les beaux fruits colorés. On peut servir le tout avec une trempette à base de purée de fruits, du yogourt aux fruits ou une petite sauce au chocolat noir.

Bruschetta aux fraises

On se limite souvent aux tomates lorsque l’on pense à cuisiner des «bruschettas». Mais sachez qu’il est également possible de créer de vrais petits délices en utilisant des fraises, du concombre, des tomates cerises, du basilic, etc., le tout garni d’une belle vinaigrette à base d’huile, de vinaigre balsamique et de copeaux de fromage.

Pizza aux fraises

Même chose pour la pizza! Il n’y a pas que les tomates, les piments, les oignons et le fromage à pizza qui peuvent donner de bons résultats.

Une garniture de fraises, de pêches, de fromage et de miel servi sur des pains plats donne d’excellents résultats. Essayez et vous verrez!

Casserole de pain doré

Le pain doré se prépare normalement le matin, mais sachez qu’il est également possible de préparer une casserole de pain doré en soirée.

Pour ce faire, on déchiquette du pain auquel on ajoute une préparation d’œuf, de la cannelle, des tranches de fraises, etc. Ensuite, on transvide le tout dans un plat de pyrex que l’on place au réfrigérateur jusqu’au lendemain. Le matin venu, on place le tout au four une cinquantaine de minutes.

Vous trouverez toutes les recettes proposées – et plus encore – sur le site Fraise et framboises du Québec (fraisesetframboisesduquebec.com).

LES INCONTOURNABLES!

Les recettes susmentionnées ne sont pas des plats typiquement cuisinés avec des fraises. Si vous désirez des recettes plus traditionnelles, voici d’autres idées qui vous permettront de savourer vos belles fraises rouges!

On les utilise dans les smoothie, limonades, cocktails alcoolisés, etc.

On les transforme en mousse, sorbet, pouding, coulis, confiture, etc.

On les cuisine en tartes, tartelettes, biscuits, muffins, gâteaux, pains, etc.

On les coupe en dés, en rondelles ou en tranches pour garnir le gruau, les crêpes, les gaufres, les shortcakes, les salades de fruits ou de légumes, etc.

C’est tout pour cette semaine. Et monsieur Cormier, je vous souhaite une bonne et longue cueillette. À la prochaine!