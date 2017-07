Astuces pour ajouter de la dimension à votre espace

Utilisez la couleur pour créer une ambiance somptueuse dans votre maison à l’aide de teintes saturées. Sophie Bergeron, spécialiste de la couleur et du design, partage des astuces pour ajouter de la richesse à votre espace.

Une autre dimension à la couleur. « Généralement, lorsque les personnes choisissent une peinture, ils ne pensent qu’à la couleur et ne prennent pas en compte l’importance du fini », affirme Mme Bergeron. Le fini mat est très populaire en décoration d’intérieur et est facile à intégrer dans une pièce. Créez une expérience tactile d’une douceur exquise en utilisant de la peinture mat au toucher doux, procurant une expérience tactile évoquant le cuir le plus fin. Cette palette a été conçue pour répondre aux besoins des designers et des environnements les plus exigeants, idéal pour un décor luxueux.

Créez de la profondeur avec des demi-teintes et des couleurs foncées. Les couleurs foncées sont une belle façon d’ajouter intensité et profondeur à une pièce. « Cette année, on observe un changement radical avec le nombre croissant de gens qui optent pour des couleurs spectaculaires, confie Mme Bergeron. Ne craignez pas la couleur. Les teintes foncées ajoutent de la chaleur et du confort. »

Agencez le mobilier avec des couleurs audacieuses. Choisir les bons meubles pour une pièce aux couleurs saturées peut être difficile. Les matériaux naturels comme le bois, le métal et la pierre s’agencent bien avec des couleurs foncées et ajoutent de la profondeur à la pièce. Si vous utilisez des demi-teintes pour les murs, recherchez des accessoires qui ajoutent un brin de couleur et d’intérêt. Visitez les magasins de tissus pour trouver de l’inspiration : il peut être tout aussi économique de fabriquer des articles ou d’en recouvrir d’anciens que de chercher de nouveaux meubles ou accessoires.