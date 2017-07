Nutrition – Du vocabulaire dans son assiette!

Cette semaine, je réponds aux questions très intéressantes d’une lectrice. Cette dernière s’est procuré un nouveau livre de recettes contenant des termes de cuisines assez particuliers. Je dois vous avouer que cette chronique fut très instructive puisque j’y ai moi-même appris beaucoup des choses! Je vous remercie énormément pour la belle suggestion de chronique, Mme Godin.

Bavarois, flan, gnocchi et mirepoix. Sauriez-vous reconnaitre la présentation de ces plats si on vous le demandait? Non? Et bien, voici un petit jeu d’associations qui risque fortement de vous donner du fil à retordre et de vous faire travailler les méninges. Bonne chance!

Jeu d’associations

Associez les termes de cuisine suivants avec sa définition.

Termes de cuisine:

A) Bavarois

B) Bisque

C) Canapé

D) Champenoise

E) Dubarry

F) Duxelles

G) Flan

H) Garam masala

I) Gnocchi

J) Granité

K) Guanduja (gianduja)

L) Orloff

M) Panna cotta

Définitions

Petites bouchées composées de pommes de terre et de farine que l’on accompagne d’une sauce. Terme générique que l’on utilise pour désigner les potages contenant des fruits de mer que l’on additionne de crème fraiche. Terme pour qualifier certaines préparations qui contiennent les champignons de Paris, l’oignon et l’échalote comme aliments de base. Dessert fait à partir de crème, de lait et de sucre auxquels on ajoute de la gélatine pour obtenir une consistance solide. Entremets froid moulé et refroidi, généralement composé d’une crème anglaise, de gélatine et d’aromates. Sorte de dessert composé d’une crème renversée, vanillée ou caramélisée. Il existe également des variantes salées. Terme utilisé pour qualifier certaines préparations qui contiennent le céleri comme ingrédient de base. Préparation italienne dont le sucre, le cacao et les noisettes grillées sont les ingrédients de base. Hors-d’oeuvre dont l’élément de base est une mie de pain coupé en quartiers et grillé, que l’on garnit de toutes sortes de garnitures. Dessert frais fabriqué à partir de sirop de fruits auquel on ajoute du vin ou d’autres alcools. Placé quelques heures au congélateur, on le gratte ensuite à l’aide d’une fourchette ou d’un rabot. Cette jolie texture grenue est servie dans de jolies coupes. Mélange d’épices qui comprend habituellement les épices suivantes : cannelle, cardamome, clou de girofle, coriandre, cumin et poivre. Terme utilisé pour qualifier certaines préparations qui contiennent le chou-fleur comme ingrédient de base. Nom donné à une garniture composée de pommes de terre braisées, de laitue et de céleri.

Source : dictionnaire cuisine, dictionnaire Larousse et Wikipédia.

J’espère que vous vous êtes bien amusé et que vous avez appris tout plein d’informations d’intéressantes informations.

Au plaisir!

Réponses: A-5 (photo), B-2, C-9, D-7, E-12, F-3, G-6, H-11, I-1, J-10, K-8, L-13, M-4