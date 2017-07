Cinq conseils simples pour une maison résolument élégante

Tout le monde veut avoir une superbe maison, où tout est impeccable et bien coordonné, et qui invite à la détente. Voyez comment y arriver grâce à ces conseils de design intérieur tout simples qui vous permettront de créer un décor intemporel.

1. Coordonnez les éléments.

Soyez toujours à la mode en mélangeant les imprimés et les matières des coussins et des meubles. Pour obtenir un look uniforme respirant la fraîcheur et la modernité, veillez à ce que l’ensemble repose sur une palette de couleurs simples.

2. Prenez soin de l’éclairage.

Le fait de remplir votre maison de superbes éléments fonctionnels ne sera utile que dans la mesure où vous installerez un éclairage approprié qui les mettra en valeur. Les stores transforment la lumière extérieure éblouissante en la diffusant dans la pièce de façon uniforme. Ils permettent d’optimiser les périodes de clarté et de limiter le recours à l’éclairage artificiel.

3. Soyez impitoyable dans votre organisation.

Faites en sorte que votre style soit mis en valeur en désencombrant l’espace, surtout dans les secteurs très fréquentés comme la cuisine, où le désordre tend à se répandre rapidement. Ne conservez que les objets qui vous plaisent, qui vous réconfortent ou qui sont essentiels. Rangez tout le reste hors de la vue dans un beau contenant, comme un panier tressé ou une ottomane.

4. Faites sensation.

Utilisez de gros accessoires tape-à-l’œil pour faire sensation et créer un point de mire, au lieu de disposer plusieurs petits articles qui risquent d’ajouter à l’encombrement. Suspendez un imposant miroir vintage, décorez un mur qui fera office de galerie d’art ou installez un très grand canapé.

5. Jouez la carte de l’intelligence.

Les maisons d’aujourd’hui ont un design épuré dans lequel sont installés des éléments technologiques sophistiqués. Imaginez pouvoir programmer vos stores pour qu’ils s’ouvrent et se ferment selon l’heure du lever et du coucher de soleil dans votre région, ou un réfrigérateur qui prend une photo de ce qu’il y a à l’intérieur chaque fois que la porte se ferme. Intégrez ces caractéristiques étonnamment abordables dans votre maison et reliez-les à vos appareils intelligents afin de bénéficier d’un raffinement et d’un confort sans pareil.